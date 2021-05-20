Почему люди отказываются от вакцинации

Противники вакцинации, в первую очередь, отметили, что не хотят вакцинироваться из-за страха возможных побочных эффектов. Вместе с тем, факторами, которые имеют решающее значение для вакцинации, стали наличие качественной вакцины (44,3%) и осознание угрозы болезни (32,4%).

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Сколько украинцев готовы вакцинироваться

30% украинцев положительно относятся к вакцинации;

Лишь 35% опрошенных ревакцинируются от дифтерии и столбняка каждые 10 лет

Почти 49% считают, что в официальный национальный календарь прививок нужно добавить вакцины от гепатита A;

35,2% высказываются за необходимость государственной вакцинации от менингококковой инфекции и почти 35% – от гриппа

Влияние пандемии на вакцинацию

Пандемия COVID-19 побудила 21,7% респондентов более тщательно изучать вопрос вакцинации от опасных инфекционных заболеваний, и повлияла на 16,5% опрошенных – у них отношение к вакцинации ухудшилось.

Каким вакцинам доверяют украинцы