Почему люди отказываются от вакцинации
Противники вакцинации, в первую очередь, отметили, что не хотят вакцинироваться из-за страха возможных побочных эффектов. Вместе с тем, факторами, которые имеют решающее значение для вакцинации, стали наличие качественной вакцины (44,3%) и осознание угрозы болезни (32,4%).
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Сколько украинцев готовы вакцинироваться
- 30% украинцев положительно относятся к вакцинации;
- Лишь 35% опрошенных ревакцинируются от дифтерии и столбняка каждые 10 лет
- Почти 49% считают, что в официальный национальный календарь прививок нужно добавить вакцины от гепатита A;
- 35,2% высказываются за необходимость государственной вакцинации от менингококковой инфекции и почти 35% – от гриппа
Влияние пандемии на вакцинацию
Пандемия COVID-19 побудила 21,7% респондентов более тщательно изучать вопрос вакцинации от опасных инфекционных заболеваний, и повлияла на 16,5% опрошенных – у них отношение к вакцинации ухудшилось.
Каким вакцинам доверяют украинцы
- 60% украинцев доверяют вакцинам европейских производителей, а также вакцинам, которые рекомендованы международными организациями здравоохранения (ВОЗ, ЮНИСЕФ).
- В то же время за собственные средства готовы вакцинироваться в основном молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (53,7%) и жители столицы (58,1%).
- Жители центральных и южных областей предпочитают вакцинацию за счет государства (65,9% и 69,3% соответственно).