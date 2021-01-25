Вакцинация является "революцией" в медицине и одним из величайших достижений человечества. Сейчас благодаря вакцинации можно контролировать десятки смертельных инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.

Вместе с тем не все люди положительно относятся к вакцинации. О том, готовы ли украинцы к прививкам против COVID-19 и что они думают о соответствующих вакцинах – в сюжете 24 канала.

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Что думают о вакцинации во Львове

Некоторые львовяне заверили – прививаться не будут пока не будут уверены в эффективности препарата от коронавируса. В то же время некоторые из местных опасаются побочных эффектов вакцины.

Также львовяне рассказали, что многих болезнь не коснулась. Однако если возникнет реальная потребность в вакцинации – это прививку будут делать, ведь есть риск осложнений от вируса.

Большинство жителей Львова отметили, что вопрос прививки от коронавируса зависит именно от вакцины. Люди заверили, что не собираются вакцинироваться российским или китайским препаратом.

Как относятся к прививкам кропивничане

Некоторые жители Кропивницкого рассказали, что не готовы вакцинироваться от коронавируса именно потому, что нет гарантий безопасности соответствующих препаратов.

Не доверяю этому продукту, я не знаю его качества и считаю, что она (вакцина – 24 канал) не имеет надлежащей аттестации, чтобы запускать ее в свой организм,

– рассказала одна из жительниц города.

В то же время некоторые сообщили – о вакцинации не знают почти ничего, кроме того, что есть риски от прививки российским "Спутником V". Однако, по словам горожан, вакцинироваться препаратом Pfizer они готовы.



В Кропивницком рассказали об отношении к вакцинам / Фото AP

"Pfizer использует весь прогрессивный мир: страны с высокой экономикой и развитой медициной. Я готова платить, чтобы вакцинироваться ней быстрее", – рассказала жительница Кропивницкого Татьяна.

Какова позиция граждан в Херсоне

Один из жителей Херсона рассказал, что готов к прививке от коронавируса, ведь из-за проблем с легкими вирус может дать осложнения. В то же время в городе также отметили – вакцинировать российским препаратом не будут ни в коем случае.

"Можно придерживаться теорий, что коронавируса не существует, но болезнь есть и она распространяется очень быстро. Но пока не увидим эффективность вакцины на других – будем ждать", – сказал житель Херсона Вячеслав.

Что думают о вакцинации в Киеве и Житомире

Некоторые жители столицы рассказали, что не доверяют именно китайской вакцине, однако если появится информация об эффективности препарата, то они готовы вакцинироваться.

В то же время в Житомире отметили, что делать прививки от COVID-19 будут после того, как увидят эффективность препарата на других. Горожане также отметили, что против российской вакцины, однако касаемо китайской – выводы делать рано.



В Житомире против российской вакцины / Фото 112.ua

"О китайской (вакцине – 24 канал) не знаю, надо ждать и смотреть, что будет с теми людьми, которые уже вакцинировались. Если они будут здоровы, то, возможно, пойдем вакцинироваться", – рассказали в Житомире.