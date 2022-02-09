В Минздраве ожидают, что это значительно разгрузит врача. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге, сообщает 24 канал.

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Виктор Ляшко – глава Минздрава "Пациенты, имеющие проявления гриппа, острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, или острой респираторной болезнью, могут открыть электронный больничный без визита к врачу".

Новый приказ

Ляшко уточнил, что министерство разработало и издало приказ №233 "Об особенностях формирования медицинских заключений в редких случаях". Он уже прошёл государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Этот приказ является продолжением наших управленческих решений, помогающих уменьшить нагрузку на врачей первичного звена, которые сегодня больше всего испытывают на себе бремя в связи с быстро распространяющейся особенностью Омикрона.

– говорил Ляшко.

Электронный больничный: как получить

С 1 октября все здравоохранительные учреждения в Украине перешли на электронные больничные. Предполагалось, что для этого нужно навестить врача. Тот должен был осмотреть пациента и решить, нужен ли ему больничный.

Теперь, согласно новациям, в случае наличия симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по лечению.

и получить от него рекомендации по лечению. По результатам такой консультации врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до 5 дней, который является основанием для открытия электронного больничного.

Где можно увидеть е-больничный Пациенту поступит смс-сообщение с номером такого листа в его личном кабинете Пациенту поступит смс-сообщение с номером такого листа в его личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Работодатель также может увидеть информацию об е-больничном подчиненного – в Электронном кабинете страхователя на сайте Пенсионного фонда. Е-больничный будет закрываться автоматически: снова идти к врачу для этого не придется.

Если болезнь продлится дольше, пациент должен обратиться к врачу на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности путем создания нового медицинского заключения.

"Это значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными коронавирусом", – отметил Ляшко.