Украинцы смогут печатать цифровые COVID-сертификаты
Источник:Министерство цифровой трансформации
Украинцы, которые не зарегистрированы в приложении Дия в конце сентября также смогут получить свой сертификат о вакцинации. Сделать это можно будет на портале Дия.
Сейчас Министерство цифровой трансформации работает над разработкой новой услуги. Об этом заявил глава ведомства Михаил Федоров.
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Уже более 700 тысяч украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении Дия и активно пользуются ими. Теперь еще больше наших граждан смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом,
– отметил Федоров.
Получить сертификат на портале смогут и украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, или же они не пользуются приложением Дия.
Как получить сертификат на портале
- Авторизуйтесь на сайте.
- Выберите услугу "Сгенерировать COVID-сертификат".
- Подпишите квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата. Можно воспользоваться сервисом Дія.Підпис, или любой другой электронной подписью. Как ее получить – читайте здесь.
- После этого Дия направляет запрос в электронную систему здравоохранения и формирует сертификат в формате PDF.
Вы можете его распечатать, или просто сохранить файл на телефоне и демонстрировать QR-код с экрана.
Заметим, что сгенерировать сертификат можно будет только в том случае, если вы получили 2 дозы. Кстати, сейчас ведомство работает над разработкой и документа о частичной вакцинации.Обратите внимание! Правительство ввело в Украине "желтые" и "зеленые" печатные паспорта вакцинации. Первые будут выдавать для вакцинированных одной дозой, а вторые – двумя дозами. "Желтые" сертификаты будут действовать 120 дней, а "зеленые" – 365. Два документа будут предоставлять украинцам различные привилегии.
Привилегии для вакцинированных украинцев / Инфографика 24 канала