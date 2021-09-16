Украинцы смогут печатать цифровые COVID-сертификаты

Украинцы, которые не зарегистрированы в приложении Дия в конце сентября также смогут получить свой сертификат о вакцинации. Сделать это можно будет на портале Дия.

Сейчас Министерство цифровой трансформации работает над разработкой новой услуги. Об этом заявил глава ведомства Михаил Федоров.

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Уже более 700 тысяч украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении Дия и активно пользуются ими. Теперь еще больше наших граждан смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом,

– отметил Федоров.

Получить сертификат на портале смогут и украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, или же они не пользуются приложением Дия.

Как получить сертификат на портале

Авторизуйтесь на сайте. Выберите услугу "Сгенерировать COVID-сертификат". Подпишите квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата. Можно воспользоваться сервисом Дія.Підпис, или любой другой электронной подписью. Как ее получить – читайте здесь. После этого Дия направляет запрос в электронную систему здравоохранения и формирует сертификат в формате PDF.

Вы можете его распечатать, или просто сохранить файл на телефоне и демонстрировать QR-код с экрана.

Заметим, что сгенерировать сертификат можно будет только в том случае, если вы получили 2 дозы. Кстати, сейчас ведомство работает над разработкой и документа о частичной вакцинации.

Правительство ввело в Украине "желтые" и "зеленые" печатные паспорта вакцинации . Первые будут выдавать для вакцинированных одной дозой, а вторые – двумя дозами. "Желтые" сертификаты будут действовать 120 дней, а "зеленые" – 365. Два документа будут предоставлять украинцам различные привилегии.



Привилегии для вакцинированных украинцев / Инфографика 24 канала