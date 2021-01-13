Правительство должно принять нормативно-правовые акты до 14 января, которые позволят продавать лекарства онлайн в Украине, ведь сейчас это запрещено. Нововведение необходимо, ведь недобросовестные предприниматели все равно продают лекарства онлайн, иногда даже используют мошеннические схемы и поддельные медикаменты.

В законе есть определенные проблемы, ведь его искажают. Об этом в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал глава комитета по развитию предпринимательства Союза украинских предпринимателей Андрей Ерашов.

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В чем проблема

В изменения в лицензионные условия вводят дополнительные ограничения, которых нет в законе.

Они не дают возможность аптекам работать и доставлять такие товары, если аптеки работают на рынке меньше чем 2 года. Также в случае, если у них меньше 10 заведений. Это ограничение конкуренции,

– сказал Ерашов.

Зачем нужен закон

Дело в том, что лекарства онлайн продавать нельзя, но рынок все равно есть, к сожалению. "Нардепы, увидев эту ситуацию, пытались привести наше законодательство в соответствие с европейским и защитить наших потребителей от недобросовестных субъектов, ведь были случаи, когда лекарства были сфальсифицированы", – заверил Ерашов.

"Благодаря закону такой ситуации не будет, но вопрос в том, насколько прислушается Минздрав и внесут ли изменения в лицензионные условия, которые будут соответствовать европейской практике, которая уже давно позволяет приобрести лекарства дистанционно", – подчеркнул эксперт.

Как медикаменты будут перевозить

Законом предусмотрено, что все почтовые операторы, которые принимают участие в проекте и возят медикаменты, должны купить специальные боксы, в которых перевозят лекарства.

Легальный бизнес всегда соблюдает действующее законодательство и создает все условия для того, чтобы люди получали качественные лекарства, а не фальсификаты или просроченные товары,

– заверил Ерашов.

Сколько будет стоить доставка.

Стоимость доставки зависит от многих моментов, в частности:

вес;

куда будут перевозить.

"Насколько нам известно, стоимость доставки от 23 гривен и достигает 35 – 37 гривен", – сказал Ерашов.