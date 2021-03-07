Сейчас все желающие украинцы могут бесплатно записаться на вакцинацию против коронавирусной инфекции. Впоследствии эта электронная система поможет получить подтверждение об этом, или, так называемый, "паспорт вакцинации".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что с 1 марта в Украине заработала услуга записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19.

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За первые 5 дней ею воспользовались более 155 тысяч граждан. Поэтому каждый желающий вакцинироваться против коронавирусной инфекции менее чем за 5 минут может заполнить заявку через приложение и веб-портал Дия или с помощью национального контакт-центра Минздрава (0 800 60 20 19).

Эти данные будут внесены в электронный список ожидания, что позволит организовать максимально быстрый и безопасный процесс вакцинации.

После заполнения заявки украинцы получат приглашение в пункты вакцинации в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения планом вакцинации.

Денис Шмыгаль добавил, что эта цифровая система впоследствии поможет получить электронное подтверждение вакцинации против COVID-19.

Более того, цифровая система, разработанная Минцифрой и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые "паспорта вакцинации",

– написал премьер-министр Украины.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала