Украинцы смогут получить награду за вакцинацию уже на этой неделе

В Минздраве придумали интересное поощрения для украинцев, чтобы те вакцинировались против коронавируса. За прививки будут давать билет на концерт.

Речь о праздновании Дня Независимости в Киеве на НСК "Олимпийский". А рассказал об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко 16 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

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За вакцинацию – билет на концерт

Украина 24 августа будет отмечать 30 годовщину Независимости. Глава министерства здравоохранения Виктор Ляшко, однако, убежден, что вакцинация против COVID-19 останавливаться из-за праздников не должна.

Более того, украинцы, которые будут вакцинироваться против коронавируса со среды, 18 августа, получат за это приятный бонус – билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости.

Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский",

– заверил Ляшко.

В то же время те, кто еще не вакцинировался и в ближайшее время не планирует этого делать, должны пересмотреть свою точку зрения. Ведь только вакцинация является "единственным действенным способом защиты от коронавирусной болезни, который уже показывает результат".

С другой стороны, ранее в Минздраве говорили, что процент вакцинированных украинцев еще недостаточен для введения мотивационных программ. В министерстве считают, что говорить об этом можно будет, когда привитых будет хотя бы 50%.