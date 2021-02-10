Оказалось, что за новостями о коронавирусе следят чуть меньше половины украинцев. И интерес к COVID-19 у населения постоянно угасает.

Согласно результатам опроса Социологической группы Рейтинг, за новостями о коронавирусе часто следят 49% опрошенных украинцев.

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Еще 24% респондентов делают это иногда, а 16% – редко. Между тем 11% вообще не интересуются такими новостями.

Социологи заметили, что постепенно общественный интерес населения к этой информации снижается. А чаще всего следят за новостями о COVID-19 люди старшего возраста и женщины.

Как украинцы относятся к карантину

57% опрошенных считают введенные властью меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. 21% считают их слишком мягкими (особенно старшее поколение), а 9% – наоборот слишком жесткими (молодежь и люди среднего возраста). Но интересно, что за последние несколько месяцев растет количество людей, которые оценивают меры по борьбе с эпидемией как оптимальные. По сравнению с ноябрем 2020 показатели напряженности уменьшились. Высокий уровень тревожности, как и в предыдущих исследованиях, фиксируется среди женщин, пожилых людей, а также тех, кто чаще отслеживает новости о коронавирусе. 47% респондентов оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, а 23% – как напряженное. С ноября частота пользования средствами индивидуальной защиты несколько упала. 78% опрошенных утверждают, что часто надевают защитную маску, 18% – иногда или редко, 4% – почти никогда. 63% часто дезинфицируют руки, 28% – иногда или редко, 8% – почти никогда. Только 10% часто используют защитные рукавицы, 31% – иногда или редко, 59% – почти никогда.

Опрос проводился в период 6 – 8 февраля 2021. В нем приняли участие 2500 человек в возрасте от 18 лет.



Готовы ли украинцы вакцинироваться от COVID-19 / Источник: Рейтинг / Инфографика 24 канала