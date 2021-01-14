Украинцы, как и европейцы, также будут получать паспорта, которые будут подтверждать прививки от коронавируса. Кстати, массовая вакцинация украинцев должна начаться уже в феврале.

В Украине будут выдавать паспорта и другие документы, подтверждающие вакцинацию. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Кстати Польша планирует выдавать паспорта вакцинации после прививки от COVID-19: детали

Степанов подчеркнул, что массовая вакцинация должна начаться в феврале.

И все, что вы говорите про паспорта, про все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза, будут получать так же и граждане Украины,

– подчеркнул Степанов.

Отметим, накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что в настоящее время Украина изучает подробную информацию о COVID-паспортах. В частности, гарантии, что вакцинированный человек не может инфицировать других.

Какие страны намерены ввести COVID-паспорта