Украинцы тоже будут получать COVID-паспорта: заявление Степанова
Украинцы, как и европейцы, также будут получать паспорта, которые будут подтверждать прививки от коронавируса. Кстати, массовая вакцинация украинцев должна начаться уже в феврале.
В Украине будут выдавать паспорта и другие документы, подтверждающие вакцинацию. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Степанов подчеркнул, что массовая вакцинация должна начаться в феврале.
И все, что вы говорите про паспорта, про все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза, будут получать так же и граждане Украины,
– подчеркнул Степанов.
Отметим, накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что в настоящее время Украина изучает подробную информацию о COVID-паспортах. В частности, гарантии, что вакцинированный человек не может инфицировать других.
Какие страны намерены ввести COVID-паспорта
- Польша. Документ якобы будет предоставлять людям ряд преимуществ во время ограничений.
- Дания. В правительстве страны уверяют, что паспорт будет полезным при поездках за границу.
- Венгрия. Без паспорта даже хотят не пускать человека в общественные места.
- Великобритания. Здесь разрабатывают приложение, которое будет подтверждать вакцинацию.
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