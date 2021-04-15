Украинцы улучшили свое мнение о компетентности врачей: детали опроса
46% оценивают как высокий уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине, 42% – считают наоборот. С июля 2020 года возросло количество тех, кто оценивает высокую компетентность украинских медиков.
Источник:Рейтинг
Почти половина украинцев довольна профессионализмом врачей
Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", показывают, что украинцы в основном довольны оказанием медицинской помощи.
К теме Сколько украинцев хотят получить российскую вакцину против коронавируса
В частности, 47% опрошенных обращались за помощью в государственные учреждения здравоохранения за последние полгода, 53% – не обращались.
Результаты исследования / Фото Скриншот Рейтинг
Последних больше среди младшей возрастной группы (18-29 лет) и мужчин. Среди тех, кто обращался, 43% на хорошо или отлично оценили качество полученных услуг. 33% оценили на удовлетворительно, 23% – на плохо или ужасно.
Последних больше всего среди старшей возрастной группы (60+ лет), жителей городов, бедных и мужчин.
Как оценивают медицинскую помощь в Украине / Скриншот Рейтинг
COVID-19: причина роста заболеваемости
В целом главной причиной роста заболеваемости коронавирусом в марте этого года считают несоблюдение карантина гражданами (46%).
Дальше – сезонный рост простудных заболеваний (32%), неэффективные действия власти (28%) и возникновение новых форм коронавируса (17%).
Поделиться новостью