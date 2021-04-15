Последних больше среди младшей возрастной группы (18-29 лет) и мужчин. Среди тех, кто обращался, 43% на хорошо или отлично оценили качество полученных услуг. 33% оценили на удовлетворительно, 23% – на плохо или ужасно.

Последних больше всего среди старшей возрастной группы (60+ лет), жителей городов, бедных и мужчин.