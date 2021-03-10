Достоверных источников по истории сексуальной культуры в Украине почти нет. Поскольку мало кто исследовал эту тему, в сети можно встретить много мифов относительно развратного и бесконтрольного сексуального поведения наших предков.

Журналисты издания собрали самые интересные факты из истории украинского секса XIX века, о которых рассказывали историки и этнологи.

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История украинского секса: вещи, о которых вы могли не знать

Секеляние

Марко Грушевский в 1907 году описал так называемый процесс секеляния – детскую мастурбацию. Упоминание об этой традиции единственное, но такие игрушки считались нормальными и взрослые спокойно к этому относились. В целом Марко Грушевский – один из крупнейших источников о сексуальной культуре украинцев.

Пусть бы уж мальчик и девочка себе секелялись, а то и девочки с девочками! Еще как следует и есть не знают как, а уже сучьи дети шморгаются друг с другом. Лезут друг на друга, как поросята те друг на друга. Эта вот Марийка и наша Хивринька, так стыдно было и зайти в поветь: там все они любили себе играть. Оголятся обе и ползают друг на друге. Стыдил, стыдил было, так еще где-то сойдутся себе,

– "Ребенок в традициях и верованиях украинского народа", Марко Грушевский.

Вечерницы

Несмотря на то, что украинцы относились к сексу нормально, терять девственность до свадьбы было не принято. Но на знаменитые украинские вечерницы молодежи разрешалось поиграть в так называемые притулы – секс без проникновения. Формировались пары, которые занимались любовью, но с одним условием – девушка не должна потерять девственности. Однако иногда "что-то шло не так" и девушки беременели. Поэтому партнера для таких развлечений нужно было выбирать тщательно, чтобы в случае чего девушка могла выйти замуж. А если же юноша отказывался жениться, то девушку и ее семью посрамляли.

Этнограф Полина Новикова рассказала, что в некоторых регионах за такими играми наблюдала вдова, в доме которой и происходили такие вечерницы. Порой она даже отвечала за то, чтобы все девушки вышли из вечерниц целомудренными. До начала собрания она опрашивала гостей, кто кому по нраву, а затем приглашала уже сложившиеся пары для "репетиции брачной жизни".

Родители хоть и были заинтересованы в том, чтобы дочь не потеряла девственности до свадьбы, сами отпускали незамужних девушек на вечерницы. Ученая Ирина Игнатенко объяснила, что все дело в инцесте. Зимой вся семья спала в доме вместе, поэтому нужно было исключить такое, чтобы взрослая дочь оказалась вместе с отцом, а сын с матерью. То есть жилищные условия и страх теоретического инцеста становились главной причиной того, что молодым позволяли вечерницы.

Кладовая

Кладовая использовалась в быту для хранения зерна. Но во время свадьбы она превращалась в место первой брачной ночи молодоженов. Семьям молодоженов и всему сообществу было крайне важно, чтобы и парень, и девушка вступали в брак целомудренными. Но именно для женщин этот фактор был очень важным. Чтобы подтвердить, что муж – первый у невесты, супруги должны были продемонстрировать рубашку со следами крови от разрыва плевы (которая, заметим, есть далеко не у всех). На второй день празднования на свадебных атрибутах и одежде молодоженов и гостей должны были быть элементы красного цвета: ленты, пояса и тому подобное. Они символизировали потерю девственности невесты в момент брака. Объектом ритуальных действий могла стать и рубашка девушки, которую подбрасывали вверх и бросали ею по столу из одного угла в другой, носили по деревне, нацепив на высокий шест, или вешали на дерево.

Как наказывали за потерю девственности до свадьбы

Если никаких подтверждений девственности не было, то празднование сокращалось, а красные элементы заменяли синие и черные – символы сожаления и скорби. Якобы, не дождавшись свадьбы, девушка нарушила традиции и перешла на сторону дьявола. Невесту и ее родственников могли обмазать сажей или вообще выгнать из села. Также были убеждены, что если девушка не целомудренная, то в хозяйстве случится беда: не будет телиться корова, погибнут пчелы, подохнут куры и тому подобное.

Чем заменяли презерватив

В XVII – XIX веках на территории Украины многодетность была популярной. Но когда семья, в основном из-за материального положения, решала прекратить рожать детей, то супруги практиковали прерванный половой акт. Это был самый эффективный метод контрацепции. Потому что тогда люди пользовались магией – в ход шли народные снадобья, заклинания и поверья. К примеру, считалось, что употребление хлеба с шерстью яловой коровы или овцы может спасти от нежелательной беременности. Также беременность якобы не должна была произойти, если менструальную кровь добавлять в корм скоту, а после родов плаценту закопать на грядке или скармливать свиньям. Также после секса женщины пытались вымыть из себя сперму водой и уриной. Также могли сжигать рубашку, в которой они были одеты во время секса.

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Способы аборта

Если женщине все-таки не удавалось избежать желанной беременности, она пила снадобья из душицы, барвинка, вишневой коры, шафрана или конопляных шишек. Если и это не помогало – можно было есть битое стекло или пить настойку из пороха, селитры, ртути, серы и крепкой водки. Среди древних способов аборта были и веревки, которыми перетягивали живот, поднятие тяжестей и прыжки с высоты.

Что касается прерывания беременности на более поздних сроках – для этого шли к специальным женщинам, которые выкручивали плод из матки веретеном. Часто такие аборты заканчивались смертью женщины от потери крови.