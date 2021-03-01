В Украине 1 марта начал работу сайт для записи украинцев на вакцинацию от COVID-19. Теперь все желающие могут записаться на бесплатную вакцинацию против коронавируса онлайн или по телефону горячей линии.

О старте работы сайта сообщил президент Владимир Зеленский. Произошло это во время традиционного селекторного совещания.

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Президент подчеркнул, что онлайн-платформа является частью цифровизации страны и должна стать столь же эффективным инструментом для организации вакцинации, как и для оказания помощи бизнесам во время локдауна.

Как записаться на вакцинацию

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что записаться на вакцинацию можно несколькими способами:

через приложение или портал "Дия";

через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Это высококачественный онлайн-продукт, где каждый украинец может записаться в список ожидания. Когда, согласно дорожной карте вакцинации, наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита,

– рассказал Федоров.

Премьер Денис Шмыгаль добавил, что база присланных заявок позволит четко организовать логистику и в максимально сжатые сроки обеспечить людей безопасными вакцинами.

Как зарегистрироваться на вакцинацию через "Дию"

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua. В разделе услуги выберите "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Укажите, чем вы занимаетесь, и выберите город, в котором будете вакцинироваться. После подтверждения записи следите за оповещениями в "Дие". Система уведомит вас, когда откроется запись на прививку.

Актуально! Работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов для престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности не нужно записываться. Работодатель самостоятельно внесет вас в списки и сообщит о дате вакцинации.



На вакцинацию можно записаться через приложение или портал "Дия" / Фото 24 канала

Вакцинация в Украине: главное

24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавирусной болезни. Первую прививку препаратом CoviShield сделали медику – Горенко Евгению Васильевичу.

На следующий день на Донбассе начали вакцинацию украинских военных против COVID-19. Первая вакцина поступила в 66-й военный госпиталь.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 1 марта первую дозу вакцины получил 3 141 человек.

Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют примерно 14 миллионов украинцев.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала