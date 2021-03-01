В Украине заработал сайт для записи на вакцинацию
В Украине 1 марта начал работу сайт для записи украинцев на вакцинацию от COVID-19. Теперь все желающие могут записаться на бесплатную вакцинацию против коронавируса онлайн или по телефону горячей линии.
Источник:Офис Президента
О старте работы сайта сообщил президент Владимир Зеленский. Произошло это во время традиционного селекторного совещания.
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Президент подчеркнул, что онлайн-платформа является частью цифровизации страны и должна стать столь же эффективным инструментом для организации вакцинации, как и для оказания помощи бизнесам во время локдауна.
Как записаться на вакцинацию
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что записаться на вакцинацию можно несколькими способами:
- через приложение или портал "Дия";
- через контакт-центр Министерства здравоохранения.
Это высококачественный онлайн-продукт, где каждый украинец может записаться в список ожидания. Когда, согласно дорожной карте вакцинации, наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита,
– рассказал Федоров.
Премьер Денис Шмыгаль добавил, что база присланных заявок позволит четко организовать логистику и в максимально сжатые сроки обеспечить людей безопасными вакцинами.
Как зарегистрироваться на вакцинацию через "Дию"
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua.
- В разделе услуги выберите "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".
- Укажите, чем вы занимаетесь, и выберите город, в котором будете вакцинироваться.
- После подтверждения записи следите за оповещениями в "Дие". Система уведомит вас, когда откроется запись на прививку.
На вакцинацию можно записаться через приложение или портал "Дия" / Фото 24 канала
Вакцинация в Украине: главное
- 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавирусной болезни. Первую прививку препаратом CoviShield сделали медику – Горенко Евгению Васильевичу.
- На следующий день на Донбассе начали вакцинацию украинских военных против COVID-19. Первая вакцина поступила в 66-й военный госпиталь.
- Согласно данным Минздрава, по состоянию на 1 марта первую дозу вакцины получил 3 141 человек.
- Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют примерно 14 миллионов украинцев.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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