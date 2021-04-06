По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1 769 164 инфицированных коронавирусом SARS-CoV2-2. За минувшие сутки выявили 13 276 больных, из них 508 детей и 338 медработников.

Наибольший суточный прирост заболеваемости зарегистрировали в 5 регионах Украины. А именно в Киеве (1 432), Одесской (1 436), Львовской (1 105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

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В течение 5 апреля в больницы госпитализировали 2 545 пациентов с COVID-19 или имеющимися признаками болезни.

За этот же период от недуга умерли 430 инфицированных. Всего с начала пандемии в Украине умерли уже 35 017 больных на коронавирус.

Зато выписали еще 10 240 пациентов. Всего недуг преодолели уже 1 362 379 жителей страны.

Ситуация с тестированием

За последние сутки в Украине провели 41 512 исследований методом ПЦР. Кроме этого, еще сделали 21 279 тестов на антитела методом ИФА, а также 29 187 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.

Всего за все время пандемии в стране ПЦР-методом проверили 8 397 586 образцов.

Темпы вакцинации в стране

Вчера, 5 апреля, прививки против коронавируса сделали 12 856 жителей Украины.

Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу вакцины получили 304 678 человек. Только 2 человека получили 2 инъекции, то есть полностью завершили вакцинацию.

По состоянию на 5 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались всего 413 561 гражданин Украины.

Новые больные и прививки в регионах за минувшие сутки

Киев – 1 432 случая / 1 710 прививок;

Винницкая область – 446 случаев / 750 прививок;

Волынская область – 317 случаев / 420 прививок;

Днепропетровская область – 844 случая/ 1 010 прививок;

Донецкая область – 523 случая / 580 прививок;

Житомирская область – 213 случаев / 470 прививок;

Закарпатская – 389 случаев/ 240 прививок;

Запорожская область – 611 случаев / 710 прививок;

Ивано-Франковская область – 85 случаев/ 667 прививок;

Киевская область – 889 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область – 99 случаев / 470 прививок;

Луганская область – 217 случаев / 420 прививок;

Львовская область – 1 105 случаев / 660 прививок;

Николаевская область – 369 случаев / 430 прививок;

Одесская область – 1 436 случаев / 500 прививок;

Полтавская область – 730 случаев / 720 прививок;

Ровенская область – 503 случая / 429 прививок;

Сумская область – 205 случаев / 360 прививок;

Тернопольская область – 511 случаев / 440 прививок;

Харьковская область – 878 случаев / 660 прививок;

Херсонская область – 111 случаев / 10 прививок;

Хмельницкая область – 352 случая / 410 прививок;

Черкасская область – 599 случаев / 420 прививок;

Черновицкая область – 361 случай / 270 прививок;

Черниговская область – 51 случай / 100 прививок.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных Россией территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.



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