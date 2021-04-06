В Украине 13 276 новых случаев COVID-19: за сутки умерли более 400 пациентов
По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1 769 164 инфицированных коронавирусом SARS-CoV2-2. За минувшие сутки выявили 13 276 больных, из них 508 детей и 338 медработников.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Наибольший суточный прирост заболеваемости зарегистрировали в 5 регионах Украины. А именно в Киеве (1 432), Одесской (1 436), Львовской (1 105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.
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В течение 5 апреля в больницы госпитализировали 2 545 пациентов с COVID-19 или имеющимися признаками болезни.
За этот же период от недуга умерли 430 инфицированных. Всего с начала пандемии в Украине умерли уже 35 017 больных на коронавирус.
Зато выписали еще 10 240 пациентов. Всего недуг преодолели уже 1 362 379 жителей страны.
Ситуация с тестированием
За последние сутки в Украине провели 41 512 исследований методом ПЦР. Кроме этого, еще сделали 21 279 тестов на антитела методом ИФА, а также 29 187 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.
Всего за все время пандемии в стране ПЦР-методом проверили 8 397 586 образцов.
Темпы вакцинации в стране
Вчера, 5 апреля, прививки против коронавируса сделали 12 856 жителей Украины.
Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу вакцины получили 304 678 человек. Только 2 человека получили 2 инъекции, то есть полностью завершили вакцинацию.
Новые больные и прививки в регионах за минувшие сутки
- Киев – 1 432 случая / 1 710 прививок;
- Винницкая область – 446 случаев / 750 прививок;
- Волынская область – 317 случаев / 420 прививок;
- Днепропетровская область – 844 случая/ 1 010 прививок;
- Донецкая область – 523 случая / 580 прививок;
- Житомирская область – 213 случаев / 470 прививок;
- Закарпатская – 389 случаев/ 240 прививок;
- Запорожская область – 611 случаев / 710 прививок;
- Ивано-Франковская область – 85 случаев/ 667 прививок;
- Киевская область – 889 случаев / 0 прививок;
- Кировоградская область – 99 случаев / 470 прививок;
- Луганская область – 217 случаев / 420 прививок;
- Львовская область – 1 105 случаев / 660 прививок;
- Николаевская область – 369 случаев / 430 прививок;
- Одесская область – 1 436 случаев / 500 прививок;
- Полтавская область – 730 случаев / 720 прививок;
- Ровенская область – 503 случая / 429 прививок;
- Сумская область – 205 случаев / 360 прививок;
- Тернопольская область – 511 случаев / 440 прививок;
- Харьковская область – 878 случаев / 660 прививок;
- Херсонская область – 111 случаев / 10 прививок;
- Хмельницкая область – 352 случая / 410 прививок;
- Черкасская область – 599 случаев / 420 прививок;
- Черновицкая область – 361 случай / 270 прививок;
- Черниговская область – 51 случай / 100 прививок.
*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных Россией территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.
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