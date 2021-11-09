Представитель ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт призвал родителей соблюдать календарь плановых прививок детей – это крайне важно, чтобы предотвратить вспышки опасных заболеваний.
Внимание В Украине вспышка полиомиелита: как защитить ребенка
Главное о вспышке полиомиелита в Украине
- Первый случай полиомиелита произошел в Ровненской области, он связан с циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2)
- Второй – в Закарпатской области, после лабораторного подтверждения оказался не (цПВВП2).
Причина – низкая охваченность вакцинацией
Надо понимать, что он распространяется именно потому, что в Украине низкий охват прививкой, и во время COVID-19 система рутинной вакцинации становится уязвимой.
– отметил Ярно Хабихт.
По словам представителя ВОЗ, Украина не уникальна в этом случае. Подобные случаи фиксируют также в Таджикистане и некоторых других странах.
Вакцинные туры против полиомиелита
Так что в Украине возможны дополнительные туры вакцинации по всей стране в ближайшее время. Так, для первого реагирования важно ускорить вакцинацию инактивированной (неживой) вакциной.
Потому что сама эта вакцина дает сильную индивидуальную защиту и спасает детей от паралича. Но она не останавливает распространение болезни.
Так что может потребоваться оральная вакцинация. Это необходимо делать практически одновременно с инактивированной. Оральных вакцин несколько – относительно них, это вопрос своевременной поставки,
– отметил представитель ВОЗ.
Инфекция полио тоже мутирует
Ярно Хабихт также сообщил, что недавно в мире зарегистрировали новую оральную поливакцину против второго штамма полиовируса – она гораздо более стабильна генетически.
У вируса меньше шансов мутировать, а значит, вероятность возвращения в форму, которая может вызвать паралич в условиях низкого иммунитета, значительно ниже.
– объяснил специалист.
Украина может получить новую вакцину
По его словам, эта вакцина уже находится в перечне ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях по всему миру.
Получит ли ее Украина, будет понятно со стратегии, которую одобрят в ближайшее время!
По словам представителя ВОЗ, Украине важно сосредоточиться на наращивании темпов иммунизации инактивированной вакциной, завершить расследование и определить стратегию реагирования.