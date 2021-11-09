В Украине 17 случаев полиомиелита: в ВОЗ заговорили о туровой вакцинации

Всемирная организация здравоохранения сообщила о 17 случаях полиомиелита в Украине. Инфекцию обнаружили в Ровненской области и Закарпатье. Специалисты пытаются понять, как распространился вирус в общине, чтобы предоставить рекомендации дальнейших действий и мероприятий.

Представитель ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт призвал родителей соблюдать календарь плановых прививок детей – это крайне важно, чтобы предотвратить вспышки опасных заболеваний.

Внимание В Украине вспышка полиомиелита: как защитить ребенка

Главное о вспышке полиомиелита в Украине

Первый случай полиомиелита произошел в Ровненской области, он связан с циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2)

Второй – в Закарпатской области, после лабораторного подтверждения оказался не (цПВВП2).

Причина – низкая охваченность вакцинацией

Надо понимать, что он распространяется именно потому, что в Украине низкий охват прививкой, и во время COVID-19 система рутинной вакцинации становится уязвимой.

– отметил Ярно Хабихт.

По словам представителя ВОЗ, Украина не уникальна в этом случае. Подобные случаи фиксируют также в Таджикистане и некоторых других странах.

Вакцинные туры против полиомиелита

Так что в Украине возможны дополнительные туры вакцинации по всей стране в ближайшее время. Так, для первого реагирования важно ускорить вакцинацию инактивированной (неживой) вакциной.

Потому что сама эта вакцина дает сильную индивидуальную защиту и спасает детей от паралича. Но она не останавливает распространение болезни.

Так что может потребоваться оральная вакцинация. Это необходимо делать практически одновременно с инактивированной. Оральных вакцин несколько – относительно них, это вопрос своевременной поставки,

– отметил представитель ВОЗ.

Объяснение! В мире есть два типа безопасных и эффективных вакцин от полиомиелита:

инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ), которую вводят инъекционно,

и оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ) – капли, которые капают в рот.

Обе защищают от инфицирования полиомиелитом, ОПВ обеспечивает защиту и от бессимптомного носительства.

Если уровень иммунизации населения достаточный, вирус не приведет к возможному заболеванию. В случае низкого уровня охвата прививками может начаться циркуляция вакцинородственного вируса полиомиелита (что в настоящее время фиксируют в Украине). Циркуляцию полиовирусов можно прекратить, массово используя ОПВ.

Инфекция полио тоже мутирует

Ярно Хабихт также сообщил, что недавно в мире зарегистрировали новую оральную поливакцину против второго штамма полиовируса – она гораздо более стабильна генетически.

У вируса меньше шансов мутировать, а значит, вероятность возвращения в форму, которая может вызвать паралич в условиях низкого иммунитета, значительно ниже.

– объяснил специалист.

Украина может получить новую вакцину

По его словам, эта вакцина уже находится в перечне ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях по всему миру.

Получит ли ее Украина, будет понятно со стратегии, которую одобрят в ближайшее время!

По словам представителя ВОЗ, Украине важно сосредоточиться на наращивании темпов иммунизации инактивированной вакциной, завершить расследование и определить стратегию реагирования.