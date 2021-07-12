В Украине 174 случая коронавирусной инфекции

12 июля 2021 , 08:44
Читати новину українською

Источник:

Минздрав

За минувшие сутки, 11 июля, в Украине заболели коронавирусом 174 человека, среди больных 16 детей и один медработник.

Также за минувшие сутки госпитализировали – 266 человек, от осложнений коронавируса умерли 7 пациентов. В то же время выздоровели – 236 больных.

К теме Новости о коронавирусе 11 июля: проблемы с сердцем после вакцинации, эффективность CoronaVac

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 9 606 человек,
  • методом ИФА – 1 714 человек,
  • экспресс-тестами – 5 365 человек.
С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 241 217 человек. По состоянию на 12 июля выздоровели – 2 177 529 человек. Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 52 604 человека.

Суточный прирост инфицированных в регионах

  • г. Киев – 63 случая;
  • Винницкая область – 7 случаев;
  • Волынская область – 1 случай;
  • Днепропетровская область – 26 случаев;
  • Донецкая область – 1 случай;
  • Житомирская область – 5 случаев;
  • Закарпатская область – 0 случаев;
  • Запорожская область – 3 случая;
  • Ивано-Франковская область – 3 случая;
  • Киевская область – 13 случаев;
  • Кировоградская область – 2 случая;
  • Луганская область – 1 случай;
  • Львовская область – 4 случая;
  • Николаевская область – 7 случаев;
  • Одесская область – 10 случаев;
  • Полтавская область – 1 случай;
  • Ровненская область – 1 случай;
  • Сумская область – 5 случаев;
  • Тернопольская область – 6 случаев;
  • Харьковская область – 9 случаев;
  • Херсонская область – 4 случая;
  • Хмельницкая область – 2 случая;
  • Черкасская область – 3 случая;
  • Черновицкая область – 2 случая;
  • Черниговская область – 1 случай.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала