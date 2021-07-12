В Украине 174 случая коронавирусной инфекции

За минувшие сутки, 11 июля, в Украине заболели коронавирусом 174 человека, среди больных 16 детей и один медработник.

Также за минувшие сутки госпитализировали – 266 человек, от осложнений коронавируса умерли 7 пациентов. В то же время выздоровели – 236 больных.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 9 606 человек,

методом ИФА – 1 714 человек,

экспресс-тестами – 5 365 человек.

Суточный прирост инфицированных в регионах

г. Киев – 63 случая;

Винницкая область – 7 случаев;

Волынская область – 1 случай;

Днепропетровская область – 26 случаев;

Донецкая область – 1 случай;

Житомирская область – 5 случаев;

Закарпатская область – 0 случаев;

Запорожская область – 3 случая;

Ивано-Франковская область – 3 случая;

Киевская область – 13 случаев;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 1 случай;

Львовская область – 4 случая;

Николаевская область – 7 случаев;

Одесская область – 10 случаев;

Полтавская область – 1 случай;

Ровненская область – 1 случай;

Сумская область – 5 случаев;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 9 случаев;

Херсонская область – 4 случая;

Хмельницкая область – 2 случая;

Черкасская область – 3 случая;

Черновицкая область – 2 случая;

Черниговская область – 1 случай.

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 241 217 человек. По состоянию на 12 июля выздоровели – 2 177 529 человек. Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 52 604 человека.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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