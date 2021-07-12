В Украине 174 случая коронавирусной инфекции
12 июля 2021 , 08:44Читати новину українською
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 11 июля, в Украине заболели коронавирусом 174 человека, среди больных 16 детей и один медработник.
Также за минувшие сутки госпитализировали – 266 человек, от осложнений коронавируса умерли 7 пациентов. В то же время выздоровели – 236 больных.
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За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 9 606 человек,
- методом ИФА – 1 714 человек,
- экспресс-тестами – 5 365 человек.
Суточный прирост инфицированных в регионах
- г. Киев – 63 случая;
- Винницкая область – 7 случаев;
- Волынская область – 1 случай;
- Днепропетровская область – 26 случаев;
- Донецкая область – 1 случай;
- Житомирская область – 5 случаев;
- Закарпатская область – 0 случаев;
- Запорожская область – 3 случая;
- Ивано-Франковская область – 3 случая;
- Киевская область – 13 случаев;
- Кировоградская область – 2 случая;
- Луганская область – 1 случай;
- Львовская область – 4 случая;
- Николаевская область – 7 случаев;
- Одесская область – 10 случаев;
- Полтавская область – 1 случай;
- Ровненская область – 1 случай;
- Сумская область – 5 случаев;
- Тернопольская область – 6 случаев;
- Харьковская область – 9 случаев;
- Херсонская область – 4 случая;
- Хмельницкая область – 2 случая;
- Черкасская область – 3 случая;
- Черновицкая область – 2 случая;
- Черниговская область – 1 случай.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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