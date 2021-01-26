В Украине 2 279 новых больных COVID-19, более 12 тысяч – выздоровели
По состоянию на 26 января в Украине за сутки заболели коронавирусом 2 279 человек. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников.
Источник: 24 канал
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что больше всего положительных тестов на COVID-19 в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.
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