По состоянию на 26 января в Украине за сутки заболели коронавирусом 2 279 человек. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников.

Источник: 24 канал Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что больше всего положительных тестов на COVID-19 в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях. ​Читайте также В Украине впервые обнаружили хантавирус: инфицировался человек из Львовщины Дополняем новость...