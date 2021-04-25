Министр здравоохранения Украины Степанов рассказал, что "23 апреля с Киевского центра трансплантации костного мозга выписали пациента, которому месяц назад сделали уникальную операцию – пересадку костного мозга от родственника".

Заметьте СOVID-19 – атеист, для него нет праздников, – Степанов об ограничениях на Пасху

Брат спас жизнь брату. Пациент – 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Донор – его 20-летний брат,

– заявил Степанов.

Глава Минздрава рассказал, что "в декабре 2020 Александру диагностировали тяжелую форму апластической анемии. Единственным вариантом выздороветь для него была трансплантация костного мозга".

"Его старший брат в прямом смысле пожертвовал частичкой себя, чтобы дать шанс на жизнь родному человеку", заметил Степанов.

Министр объявил, что "украинские врачи справились на отлично несмотря на то, что такая операция из-за нехватки специфического оборудования в последний раз делалась в нашей стране 13 лет назад".

По словам Степанова, "все это время пациентов, нуждающихся в ТКМ, отправляли за границу, где такая операция стоит 3,5 миллиона гривен". Однако "в Украине она обойдется в 1,36 миллиона гривен".

"В течение 2021 года предусмотрено 300 трансплантаций костного мозга в Украине. Ежегодно эта цифра будет расти", – пообещал Степанов.

Чиновник признался, что испытывает искреннюю радость. Ведь такие изменения – это еще один шаг к высокой цели – спасению многих жизней и вкладыванию денег в развитие украинской медицины.