По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, за последние 2 года отечественная трансплантация сдвинулось с мертвой точки, в которой она находилась около трех десятилетий.

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Им не нужно собирать большие средства для поездки в иностранную клинику, потому что такое лечение доступно у нас. Каждое государство отдает предпочтение лечению своего гражданина. Так должно быть и в Украине,

– сказал министр.

Ляшко подчеркнул, что украинцы должны быть уверены в том, что при необходимости вовремя получат медицинскую помощь методом трансплантации – в своей стране и бесплатно.

Тарифы на трансплантацию органов, которые действуют в Украине:

трансплантация печени от живого донора – 1,58 миллиона гривен;

трансплантация печени от умершего донора – 1,43 миллиона гривен;

трансплантация почки от умершего донора – 801 тысяча гривен;

трансплантация почки от живого донора – 788 тысяч гривен;

трансплантация костного мозга (ТКМ) от неродственного донора – 2,48 миллиона гривен;

ТКМ от родственного донора – 1,87 миллиона гривен.

Важно! Согласно постановлению Кабмина, трансплантация органов является бесплатной для пациентов – операцию оплачивают из госбюджета. В тарифы включены зарплата медработников, обновление оборудования, возможность лабораторного сопровождения.

Министр отметил, что в Украине – конкурентные цены на трансплантацию, однако меньше, чем в соседней Беларуси или странах Европы.

Самый большой запрос в Украине на трансплантацию почек. В пересадке печени ежегодно нуждается около 1 тысячи пациентов, сердца и легких – около 300.

Ляшко надеется, что через 3 – 5 лет можно будет сказать, что трансплантация в Украине состоялась.

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