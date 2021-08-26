В Украине 22 больницы проводят бесплатные трансплантации: Ляшко назвал тарифы
Источник:Укринформ
Сейчас в 43 украинских учреждениях гражданам гарантируют оплату операций по трансплантации органов. В Министерстве здравоохранения сообщили, что 22 из них уже начали проводить такие операции.
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, за последние 2 года отечественная трансплантация сдвинулось с мертвой точки, в которой она находилась около трех десятилетий.
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Им не нужно собирать большие средства для поездки в иностранную клинику, потому что такое лечение доступно у нас. Каждое государство отдает предпочтение лечению своего гражданина. Так должно быть и в Украине,
– сказал министр.
Ляшко подчеркнул, что украинцы должны быть уверены в том, что при необходимости вовремя получат медицинскую помощь методом трансплантации – в своей стране и бесплатно.
Тарифы на трансплантацию органов, которые действуют в Украине:
- трансплантация печени от живого донора – 1,58 миллиона гривен;
- трансплантация печени от умершего донора – 1,43 миллиона гривен;
- трансплантация почки от умершего донора – 801 тысяча гривен;
- трансплантация почки от живого донора – 788 тысяч гривен;
- трансплантация костного мозга (ТКМ) от неродственного донора – 2,48 миллиона гривен;
- ТКМ от родственного донора – 1,87 миллиона гривен.
Важно! Согласно постановлению Кабмина, трансплантация органов является бесплатной для пациентов – операцию оплачивают из госбюджета.
В тарифы включены зарплата медработников, обновление оборудования, возможность лабораторного сопровождения.
Министр отметил, что в Украине – конкурентные цены на трансплантацию, однако меньше, чем в соседней Беларуси или странах Европы.
Самый большой запрос в Украине на трансплантацию почек. В пересадке печени ежегодно нуждается около 1 тысячи пациентов, сердца и легких – около 300.
Ляшко надеется, что через 3 – 5 лет можно будет сказать, что трансплантация в Украине состоялась.
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