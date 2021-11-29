В Украине на 22% снизилась заболеваемость коронавирусом, – Ляшко

В Украине за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 уменьшилась на 22%, об этом свидетельствует количество выявленных случаев. Также уменьшился показатель среднесуточной смертности – на 14%.

В Украине третью неделю продолжается спад заболеваемости

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 29 ноября сообщил о положительной динамике с COVID-19.

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Уже вторую неделю подряд среднесуточное количество выписок на четверть преобладает над количеством госпитализированных,

– отметил Виктор Ляшко.

За последнюю неделю количество пациентов с COVID-19 уменьшилось на 14%, а число госпитализаций – на 12%.

В Минздраве в очередной раз напомнили, что полная вакцинация против COVID-19 защищает от госпитализации на 64 – 92% в зависимости от возраста.

За минувшие сутки, 28 ноября, коронавирус подтвердили еще у 5 804 жителей Украины. В больницы госпитализировали 2 082 больных. К сожалению, 297 инфицированных умерли. Зато выздоровели 10 477 пациентов.

От начала пандемии в стране зарегистрировали 3 427 827 больных COVID-19. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали по меньшей мере 85 414 жителей страны.

В среднем в Украине против коронавируса ежедневно вакцинируют около 250 тысяч человек. Но в выходные темпы COVID-вакцинации значительно снижаются.

С начала вакцинальной кампании прививки против коронавируса получили 13 320 532 человека. 13 320 530 из них получили первую дозу. Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 10 967 700 человек.

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