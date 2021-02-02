В Украине 2394 новых больных COVID-19: статистика в регионах
По состоянию на 2 февраля в Украине за сутки заболели коронавирусом еще 2394 человека. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников.
Источник: фейсбук Максима Степанова
Актуальная статистика
В госпитализации нуждались 833 пациентов с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирусную болезнь.
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Больше всего больных зарегистрировали в г. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- м. Киев – 285 случаев;
- Винницкая область – 61 случай;
- Волынская область – 99 случаев;
- Днепропетровская область – 104 случая;
- Донецкая область – 55 случаев;
- Житомирская область – 14 случаев;
- Закарпатская область – 91 случай;
- Запорожская область – 217 случаев;
- Ивано-Франковская область – 278 случаев;
- Киевская область – 120 случаев;
- Кировоградская область – 12 случаев;
- Луганская область – 38 случаев;
- Львовская область – 114 случаев;
- Николаевская область – 27 случаев;
- Одесская область – 131 случай;
- Полтавская область – 98 случаев;
- Ровненская область – 54 случая;
- Сумская область – 20 случаев;
- Тернопольская область – 63 случая;
- Харьковская область – 158 случаев;
- Херсонская область – 19 случаев;
- Хмельницкая область – 13 случаев;
- Черкасская область – 157 случаев;
- Черновицкая область – 159 случаев;
- Черниговская область – 7 случаев.
*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Распространение коронавируса в Украине
С начала пандемии на COVID-19 заболели 1223879 жители Украины. Из них по состоянию на 2 февраля выздоровели – 1 035 372 пациента.
От осложнений от коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли 22 924 человека.
План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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