По состоянию на 2 февраля в Украине за сутки заболели коронавирусом еще 2394 человека. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников.

Источник: фейсбук Максима Степанова

Актуальная статистика

В госпитализации нуждались 833 пациентов с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирусную болезнь.

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Больше всего больных зарегистрировали в г. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Ситуация с тестированием: в течение суток украинские лаборатории провели 31 620 тестирований, в частности методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 031. Всего в Украине провели 6 274 464 ПЦР-тестирования.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев – 285 случаев;

Винницкая область – 61 случай;

Волынская область – 99 случаев;

Днепропетровская область – 104 случая;

Донецкая область – 55 случаев;

Житомирская область – 14 случаев;

Закарпатская область – 91 случай;

Запорожская область – 217 случаев;

Ивано-Франковская область – 278 случаев;

Киевская область – 120 случаев;

Кировоградская область – 12 случаев;

Луганская область – 38 случаев;

Львовская область – 114 случаев;

Николаевская область – 27 случаев;

Одесская область – 131 случай;

Полтавская область – 98 случаев;

Ровненская область – 54 случая;

Сумская область – 20 случаев;

Тернопольская область – 63 случая;

Харьковская область – 158 случаев;

Херсонская область – 19 случаев;

Хмельницкая область – 13 случаев;

Черкасская область – 157 случаев;

Черновицкая область – 159 случаев;

Черниговская область – 7 случаев.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса в Украине

С начала пандемии на COVID-19 заболели 1223879 жители Украины. Из них по состоянию на 2 февраля выздоровели – 1 035 372 пациента.

От осложнений от коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли 22 924 человека.

Обратите внимание! Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech уже в феврале. Первыми вакцину получат медицинские работники.

Информация с фейсбук-страницы Виктора Ляшко



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала