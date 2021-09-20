Статистика распространения COVID-19

Как изменилась ситуация за сутки

Госпитализировали в больницы 1 255 человек с выраженными симптомами коронавируса, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 44 пациента. Зато выздоровели – 565 человек.

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Динамика тестирований на коронавирус

За сутки воскресенья лаборатории провели 24 792 тесты на выявление коронавируса (это значительно меньше, чем, к примеру, 17 сентября, когда заболеваемость составила более 6 тысяч, а количество проведенных тестов – 72 474).

За сутки воскресенья тестировали:

методом ПЦР – 13 058 человек,

методом ИФА – 2 011 людей,

экспресс – тестами – 9 723 человек.

Общая статистика От начала пандемии COVID-19 в Украине сообщили о 2 350 646 случаях заражений. По состоянию на утро 20 сентября выздоровели 2 231 417 граждан. Впрочем, жертвами коронавируса стали 54 919 жителей страны.

Коронавирус в областях Украины: суточный прирост

г. Киев – 183 случая;

Винницкая область – 85 случаев;

Волынская область – 76 случаев;

Днепропетровская область – 148 случаев;

Донецкая область – 47 случаев;

Житомирская область – 150 случаев;

Закарпатская область – 6 случаев;

Запорожская область – 122 случая;

Ивано – Франковская область — 59 случаев;

Киевская область – 34 случая;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Львовская область – 165 случаев;

Николаевская область – 81 случай;

Одесская область – 182 случая;

Полтавская область – 11 случаев;

Ровненская область – 55 случаев;

Сумская область – 67 случаев;

Тернопольская область – 174 случая;

Харьковская область – 218 случаев;

Херсонская область – 71 случай;

Хмельницкая область – 18 случаев;

Черкасская область – 37 случаев;

Черновицкая область – 200 случаев;

Черниговская область – 41 случай.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации в Украине

В течение воскресенья прививки против коронавируса получили еще 36 029 людей, для 21 118 людей это была первая доза вакцины, и 14 911 человек завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу препарата.

В течение суток работали:

296 мобильных бригад,

1 119 пунктов прививки;

346 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании иммунизировали против коронавируса 6 304 016 человек: из них получили одну дозу – 6 304 014 людей,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 152 834 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 456 848 прививок.