В Украине 2,6 тысячи случаев COVID-19: заболеваемость снизилась после выходных
Источник:Минздрав
В течение суток в Украине зарегистрировали 2 265 случаев коронавирусной болезни, среди инфицированных – 275 детей и 22 медработника. Снижение уровня заболеваемости вызвано меньшим количеством тестирований на выходных.
Статистика распространения COVID-19
Как изменилась ситуация за сутки
Госпитализировали в больницы 1 255 человек с выраженными симптомами коронавируса, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 44 пациента. Зато выздоровели – 565 человек.
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Динамика тестирований на коронавирус
За сутки воскресенья лаборатории провели 24 792 тесты на выявление коронавируса (это значительно меньше, чем, к примеру, 17 сентября, когда заболеваемость составила более 6 тысяч, а количество проведенных тестов – 72 474).
За сутки воскресенья тестировали:
- методом ПЦР – 13 058 человек,
- методом ИФА – 2 011 людей,
- экспресс – тестами – 9 723 человек.
Общая статистика
От начала пандемии COVID-19 в Украине сообщили о 2 350 646 случаях заражений.
По состоянию на утро 20 сентября выздоровели 2 231 417 граждан. Впрочем, жертвами коронавируса стали 54 919 жителей страны.
Коронавирус в областях Украины: суточный прирост
- г. Киев – 183 случая;
- Винницкая область – 85 случаев;
- Волынская область – 76 случаев;
- Днепропетровская область – 148 случаев;
- Донецкая область – 47 случаев;
- Житомирская область – 150 случаев;
- Закарпатская область – 6 случаев;
- Запорожская область – 122 случая;
- Ивано – Франковская область — 59 случаев;
- Киевская область – 34 случая;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 29 случаев;
- Львовская область – 165 случаев;
- Николаевская область – 81 случай;
- Одесская область – 182 случая;
- Полтавская область – 11 случаев;
- Ровненская область – 55 случаев;
- Сумская область – 67 случаев;
- Тернопольская область – 174 случая;
- Харьковская область – 218 случаев;
- Херсонская область – 71 случай;
- Хмельницкая область – 18 случаев;
- Черкасская область – 37 случаев;
- Черновицкая область – 200 случаев;
- Черниговская область – 41 случай.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации в Украине
В течение воскресенья прививки против коронавируса получили еще 36 029 людей, для 21 118 людей это была первая доза вакцины, и 14 911 человек завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу препарата.
В течение суток работали:
- 296 мобильных бригад,
- 1 119 пунктов прививки;
- 346 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании иммунизировали против коронавируса 6 304 016 человек:
- из них получили одну дозу – 6 304 014 людей,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 152 834 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 11 456 848 прививок.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала