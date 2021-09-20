В Украине 2,6 тысячи случаев COVID-19: заболеваемость снизилась после выходных

20 сентября 2021 , 08:18
Читати новину українською

Источник:

Минздрав

В течение суток в Украине зарегистрировали 2 265 случаев коронавирусной болезни, среди инфицированных – 275 детей и 22 медработника. Снижение уровня заболеваемости вызвано меньшим количеством тестирований на выходных.

Статистика распространения COVID-19

Как изменилась ситуация за сутки

Госпитализировали в больницы 1 255 человек с выраженными симптомами коронавируса, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 44 пациента. Зато выздоровели – 565 человек.

Интересно Дефицит витамина D во время пандемии COVID – 19: как это связано с депрессией

Динамика тестирований на коронавирус

За сутки воскресенья лаборатории провели 24 792 тесты на выявление коронавируса (это значительно меньше, чем, к примеру, 17 сентября, когда заболеваемость составила более 6 тысяч, а количество проведенных тестов – 72 474).

За сутки воскресенья тестировали:

  • методом ПЦР – 13 058 человек,
  • методом ИФА – 2 011 людей,
  • экспресс – тестами – 9 723 человек.

Общая статистика

От начала пандемии COVID-19 в Украине сообщили о 2 350 646 случаях заражений.

По состоянию на утро 20 сентября выздоровели 2 231 417 граждан. Впрочем, жертвами коронавируса стали 54 919 жителей страны.

Коронавирус в областях Украины: суточный прирост

  • г. Киев – 183 случая;
  • Винницкая область – 85 случаев;
  • Волынская область – 76 случаев;
  • Днепропетровская область – 148 случаев;
  • Донецкая область – 47 случаев;
  • Житомирская область – 150 случаев;
  • Закарпатская область – 6 случаев;
  • Запорожская область – 122 случая;
  • Ивано – Франковская область — 59 случаев;
  • Киевская область – 34 случая;
  • Кировоградская область – 6 случаев;
  • Луганская область – 29 случаев;
  • Львовская область – 165 случаев;
  • Николаевская область – 81 случай;
  • Одесская область – 182 случая;
  • Полтавская область – 11 случаев;
  • Ровненская область – 55 случаев;
  • Сумская область – 67 случаев;
  • Тернопольская область – 174 случая;
  • Харьковская область – 218 случаев;
  • Херсонская область – 71 случай;
  • Хмельницкая область – 18 случаев;
  • Черкасская область – 37 случаев;
  • Черновицкая область – 200 случаев;
  • Черниговская область – 41 случай.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации в Украине

В течение воскресенья прививки против коронавируса получили еще 36 029 людей, для 21 118 людей это была первая доза вакцины, и 14 911 человек завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу препарата.

В течение суток работали:

  • 296 мобильных бригад,
  • 1 119 пунктов прививки;
  • 346 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании иммунизировали против коронавируса 6 304 016 человек:

  • из них получили одну дозу – 6 304 014 людей,
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 152 834 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 11 456 848 прививок.


Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська