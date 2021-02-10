В Украине 3 тысячи новых больных COVID-19: статистика в областях
По состоянию на 10 февраля в течение суток заболели коронавирусом 3 004 жителя Украины. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Актуальная статистика
Со вчерашнего дня в учреждения здравоохранения госпитализировали 2 046 человек с диагнозом COVID-19 или подозрением на заболевание. От осложнений коронавируса умерли 163 больных. Выздоровели 7 768 человек.
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Статистика коронавируса в областях: суточный прирост
- г. Киев – 297 случаев;
- Винницкая область – 271 случай;
- Волынская область – 111 случаев;
- Днепропетровская область – 120 случаев;
- Донецкая область – 98 случаев;
- Житомирская область – 61 случай;
- Закарпатская область – 238 случаев;
- Запорожская область – 214 случаев;
- Ивано-Франковская область – 410 случаев;
- Киевская область – 150 случаев;
- Кировоградская область – 43 случая;
- Луганская область – 36 случаев;
- Львовская область – 117 случаев;
- Николаевская область – 37 случаев;
- Одесская область – 115 случаев;
- Полтавская область – 132 случая;
- Ровненская область – 103 случая;
- Сумская область – 48 случаев;
- Тернопольская область – 105 случаев;
- Харьковская область – 188 случаев;
- Херсонская область – 50 случаев;
- Хмельницкая область – 136 случаев;
- Черкасская область – 108 случаев;
- Черновицкая область – 191 случай;
- Черниговская область – 30 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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