По состоянию на 10 февраля в течение суток заболели коронавирусом 3 004 жителя Украины. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.

Актуальная статистика Со вчерашнего дня в учреждения здравоохранения госпитализировали 2 046 человек с диагнозом COVID-19 или подозрением на заболевание. От осложнений коронавируса умерли 163 больных. Выздоровели 7 768 человек. К теме Украина получит "в десятки раз больше" доз вакцин, чем ожидали, – Офис Президента Ситуация с тестированием: за сутки украинские лаборатории осуществили 43 767 тестирований на выявление SARS-CoV-2, в частности методом ПЦР – 27 795, методом ИФА – 15 972. Статистика коронавируса в областях: суточный прирост г. Киев – 297 случаев;

Винницкая область – 271 случай;

Волынская область – 111 случаев;

Днепропетровская область – 120 случаев;

Донецкая область – 98 случаев;

Житомирская область – 61 случай;

Закарпатская область – 238 случаев;

Запорожская область – 214 случаев;

Ивано-Франковская область – 410 случаев;

Киевская область – 150 случаев;

Кировоградская область – 43 случая;

Луганская область – 36 случаев;

Львовская область – 117 случаев;

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 115 случаев;

Полтавская область – 132 случая;

Ровненская область – 103 случая;

Сумская область – 48 случаев;

Тернопольская область – 105 случаев;

Харьковская область – 188 случаев;

Херсонская область – 50 случаев;

Хмельницкая область – 136 случаев;

Черкасская область – 108 случаев;

Черновицкая область – 191 случай;

Черниговская область – 30 случаев. *Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Дополняем новость...