В течение суток работали 486 мобильных бригад, 1 597 пунктов прививки и 368 центров вакцинации.

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Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,
– подчеркнули в Минздраве.

К слову, глава Минздрава Виктор Ляшко ранее обещал сделать 10 миллионов прививок против коронавируса за лето. Очевидно, что выполнить обещание министру не удалось.

Темпы COVID-вакцинации

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Так в Украине применяют для вакцинации населения зарегистрированные вакцины против коронавируса:

  • Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca),
  • Pfizer-BioNTech (Comirnaty),
  • Sinovac Biotech (CoronaVac),
  • Moderna.

Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналуСравнение вакцин от коронавируса / данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала