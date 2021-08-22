В течение суток работали 486 мобильных бригад, 1 597 пунктов прививки и 368 центров вакцинации.
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Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,
– подчеркнули в Минздраве.
К слову, глава Минздрава Виктор Ляшко ранее обещал сделать 10 миллионов прививок против коронавируса за лето. Очевидно, что выполнить обещание министру не удалось.
Темпы COVID-вакцинации
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
Так в Украине применяют для вакцинации населения зарегистрированные вакцины против коронавируса:
- Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca),
- Pfizer-BioNTech (Comirnaty),
- Sinovac Biotech (CoronaVac),
- Moderna.
Сравнение вакцин от коронавируса / данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала