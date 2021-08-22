В Украине 5 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины

За вчера против коронавируса вакцинировали 66 173 человека, из них первую дозу получили 24 348, две дозы препарата, а затем завершили процесс иммунизации – 41 825 человек.

В течение суток работали 486 мобильных бригад, 1 597 пунктов прививки и 368 центров вакцинации.

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Всего с начала вакцинальной кампании препарат получили 5 032 722 человека. Первой дозой привито 5 057 068 человек, а второй — 3 108 251. Всего проведено 8 165 319 прививок.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,

– подчеркнули в Минздраве.

К слову, глава Минздрава Виктор Ляшко ранее обещал сделать 10 миллионов прививок против коронавируса за лето. Очевидно, что выполнить обещание министру не удалось.

Темпы COVID-вакцинации

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Так в Украине применяют для вакцинации населения зарегистрированные вакцины против коронавируса:

Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca),

Pfizer-BioNTech (Comirnaty),

Sinovac Biotech (CoronaVac),

Moderna.

Сравнение вакцин от коронавируса / данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала