В Украине 5 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины
Источник:Минздрав
За вчера против коронавируса вакцинировали 66 173 человека, из них первую дозу получили 24 348, две дозы препарата, а затем завершили процесс иммунизации – 41 825 человек.
В течение суток работали 486 мобильных бригад, 1 597 пунктов прививки и 368 центров вакцинации.
В теме Нет побочных эффектов после прививки против COVID-19: стоит ли волноватьсяВсего с начала вакцинальной кампании препарат получили 5 032 722 человека. Первой дозой привито 5 057 068 человек, а второй — 3 108 251. Всего проведено 8 165 319 прививок.
Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,
– подчеркнули в Минздраве.
К слову, глава Минздрава Виктор Ляшко ранее обещал сделать 10 миллионов прививок против коронавируса за лето. Очевидно, что выполнить обещание министру не удалось.
Темпы COVID-вакцинации
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
Так в Украине применяют для вакцинации населения зарегистрированные вакцины против коронавируса:
- Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca),
- Pfizer-BioNTech (Comirnaty),
- Sinovac Biotech (CoronaVac),
- Moderna.