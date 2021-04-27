Первую дозу вакцины получили более 530 тысяч
По данным Министерства здравоохранения, с начала кампании по вакцинации прививки получили 539 126 человек, девяти из них ввели две дозы препарата.
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Два человека получили первую дозу за рубежом. Следовательно, всего в Украине две дозы вакцины против коронавируса получили 9 человек.
Что известно о вакцинированных
Полностью вакцинированы два человека в Хмельницкой области, трое – в Черновицкой и четверо – в Запорожской. Все получили прививки вакциной AstraZeneca.
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 11 100 человек.
План вакцинации украинцев против коронавируса / Таблица Кабинет Министров Украины
Вакцинация в Украине: коротко о главном
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля 2021. Прививки тех пор и до сих пор проводят препаратом CoviShield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков – Оксфордского университета и AstraZeneca.
- 25 марта в аэропорт Борисполь прибыл самолет с первой партией вакцины CoronaVac китайской фармкомпании Sinovac Biotech. В партии – 215 тысяч доз вакцины.
- 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.
- Таким образом, сейчас в Украине есть три вакцины против коронавируса.