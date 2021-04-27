Первую дозу вакцины получили более 530 тысяч

По данным Министерства здравоохранения, с начала кампании по вакцинации прививки получили 539 126 человек, девяти из них ввели две дозы препарата.

К теме COVID-19 в Украине: заболеваемость снизилась, смертность все еще высокая

Два человека получили первую дозу за рубежом. Следовательно, всего в Украине две дозы вакцины против коронавируса получили 9 человек.

Что известно о вакцинированных

Полностью вакцинированы два человека в Хмельницкой области, трое – в Черновицкой и четверо – в Запорожской. Все получили прививки вакциной AstraZeneca.

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 11 100 человек.

Обратите внимание! Согласно Национальному плану, Украина планирует с мая выйти на 5,65 миллионов прививок от COVID-19 ежемесячно с 2,66 миллионов в апреле.

План вакцинации украинцев против коронавируса / Таблица Кабинет Министров Украины

Вакцинация в Украине: коротко о главном