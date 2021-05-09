Радостную новость сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Он отметил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 миллиона доз этой вакцины, из которых 1,215 миллиона уже получены.

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Пока неизвестно, когда Украина получит остальные дозы вакцины против коронавируса.

Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech,

– написал Степанов.

Обратите внимание! CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Также вакцину получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году, олимпийцы и паралимпийцы, сотрудники патрульной полиции.

Что известно о CoronaVac

Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной, который использует убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание.

Вводить препарат нужно двумя дозами. На третьем этапе испытаний вакцина показала эффективность в 50,38% и может быть действенной против различных штаммов болезни, а в марте "Лекхим" (компания-посредник) отметила, что окончательная эффективность вакцины составляет более 83,5%.

Известно, что за 1 913 316 доз Украина заплатила миллиард гривен – по 504 гривен за каждую.