В Украине 98% COVID-пациентов больниц не вакцинированы, – Минздрав

Вакцинация против коронавируса в Украине оправдана – за последние три месяца 98,1% госпитализированных в результате инфицирования – не вакцинированы.

Большинство госпитализированных не вакцинированы

По данным Электронной системы здравоохранения в течение последних 3 месяцев почти все кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине – не вакцинированы.

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В Украине осложняется ситуация с COVID-19

В частности, заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Игорь Кузин сообщил, что сейчас в Украине регистрируют резкое ухудшение эпидситуации, а количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось в два раза за неделю.

Игорь Кузин – главный санврач "Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти – сделайте прививку уже сегодня".

Кто в группе риска тяжелого течения COVID-19

В Минздраве напомнили, что в зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19:

люди старше 60 лет;

люди с сопутствующими заболеваниями, например сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания;

люди, которые часто контактируют с большим количеством людей, в частности, медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов.

В Украине доступны три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer. Каждая из этих вакцин эффективно предотвращает тяжелое течение болезни и спасает жизнь!

По данным Минздрава, сейчас в наличии 11 миллионов доз различных вакцин. Поэтому, в ведомстве в очередной раз призвали записываться на прививку.

Чтобы уберечь свою жизнь и здоровье, а также – людей рядом,

– добавили в Минздраве.

Превышены показатели госпитализации

Добавим, что по состоянию на 20 сентября показатели госпитализации пациентов с COVID-19 превышены в 11 регионах страны. В общем, по всей Украине динамика госпитализаций среди пациентов с COVID-19 составляет 50,7% – это тоже выше нормы.

Статистика вакцинации в Украине