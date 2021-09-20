В Украине 98% COVID-пациентов больниц не вакцинированы, – Минздрав
Источник:Минздрав
Вакцинация против коронавируса в Украине оправдана – за последние три месяца 98,1% госпитализированных в результате инфицирования – не вакцинированы.
Большинство госпитализированных не вакцинированы
По данным Электронной системы здравоохранения в течение последних 3 месяцев почти все кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине – не вакцинированы.
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В Украине осложняется ситуация с COVID-19
В частности, заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Игорь Кузин сообщил, что сейчас в Украине регистрируют резкое ухудшение эпидситуации, а количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось в два раза за неделю.
Игорь Кузин – главный санврач
"Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти – сделайте прививку уже сегодня".
Кто в группе риска тяжелого течения COVID-19
В Минздраве напомнили, что в зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19:
- люди старше 60 лет;
- люди с сопутствующими заболеваниями, например сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания;
- люди, которые часто контактируют с большим количеством людей, в частности, медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов.
По данным Минздрава, сейчас в наличии 11 миллионов доз различных вакцин. Поэтому, в ведомстве в очередной раз призвали записываться на прививку.
Чтобы уберечь свою жизнь и здоровье, а также – людей рядом,
– добавили в Минздраве.
Превышены показатели госпитализации
Добавим, что по состоянию на 20 сентября показатели госпитализации пациентов с COVID-19 превышены в 11 регионах страны. В общем, по всей Украине динамика госпитализаций среди пациентов с COVID-19 составляет 50,7% – это тоже выше нормы.
Статистика вакцинации в Украине
- На протяжении прошедших суток прививки против коронавируса получили еще 36 029 человек – для 21 118 человек это была первая доза вакцины, в 14 911 человек завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу препарата.
- С начала прививочной кампании иммунизировали против коронавируса 6 304 016 человек: из них получили одну дозу – 6 304 014 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 152 834 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).