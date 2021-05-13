Центр общественного здоровья Украины опубликовал подробности относительно случаев туберкулеза в апреле 2021 года.

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В Украине в апреле зарегистрировали 1 554 случая туберкулеза:

1 214 новых случаев заболевания;

327 пациентов с рецидивом;

24 пациента, которые восстановили лечения после перерыва;

66 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;

22 других случая;

13 пациентов с неизвестной историей предыдущего лечения.

Всего в апреле 2021 года от туберкулеза лечились 12 622 человека.

Туберкулез не различает социального статуса и одинаково опасен для всех. Но если выявить болезнь на ранней стадии, ее можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений,

– отметили в ЦОС.

При появлении хотя бы одного из симптомов туберкулеза следует немедленно обратиться к врачу.

Первыми симптомами туберкулеза могут быть:

кашель более двух недель,

резкое похудение,

ночная потливость,

слабость.

Опрос относительно риска туберкулеза от ЦОС – смотрите здесь.

В Украину прибыли препараты для лечения рассеянного склероза и туберкулеза

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга 13 мая сообщила, что Украина получила необходимые лекарственные средства для лечения рассеянного склероза и туберкулеза.

По ее словам, Украина получила противотуберкулезный препарат Бедаквилин, на который потратили 20 миллионов гривен. Его поставки обеспечила международная организация Программа развития ООН в Украине.