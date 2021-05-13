Центр общественного здоровья Украины опубликовал подробности относительно случаев туберкулеза в апреле 2021 года.
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В Украине в апреле зарегистрировали 1 554 случая туберкулеза:
- 1 214 новых случаев заболевания;
- 327 пациентов с рецидивом;
- 24 пациента, которые восстановили лечения после перерыва;
- 66 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;
- 22 других случая;
- 13 пациентов с неизвестной историей предыдущего лечения.
Всего в апреле 2021 года от туберкулеза лечились 12 622 человека.
Туберкулез не различает социального статуса и одинаково опасен для всех. Но если выявить болезнь на ранней стадии, ее можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений,
– отметили в ЦОС.
При появлении хотя бы одного из симптомов туберкулеза следует немедленно обратиться к врачу.
Первыми симптомами туберкулеза могут быть:
- кашель более двух недель,
- резкое похудение,
- ночная потливость,
- слабость.
В Украину прибыли препараты для лечения рассеянного склероза и туберкулеза
Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга 13 мая сообщила, что Украина получила необходимые лекарственные средства для лечения рассеянного склероза и туберкулеза.
По ее словам, Украина получила противотуберкулезный препарат Бедаквилин, на который потратили 20 миллионов гривен. Его поставки обеспечила международная организация Программа развития ООН в Украине.