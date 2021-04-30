Среди 10 тысяч больных 391 ребенок и 188 медработников. В госпитализации нуждались 3 117 больных с диагнозом COVID-19 или выраженными симптомами болезни. В то же время выздоровели от коронавируса – 20 192 человека.

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За сутки лаборатории провели 90 101 тестирование:

методом ПЦР – 41 388,

методом ИФА – 14 731,

на антиген к SARS-CoV-2 – 33 982.

С начала пандемии в Украине заболели – 2 069 537 человек. По состоянию на 30 апреля выздоровели – 1 655 525 больных. Но, к сожалению, от осложнений болезни умерли 44 085 украинцев.

Количество инфицированных и привитых в регионах за сутки:

г. Киев – 868 случаев / 8 362 прививки;

Винницкая область – 214 случаев / 3 585 прививок;

Волынская область – 263 случая / 935 прививок;

Днепропетровская область – 930 случаев / 4 968 прививок;

Донецкая область – 528 случаев / 3 279 прививок;

Житомирская область – 299 случаев / 2 461 прививка;

Закарпатская область – 77 случаев / 1 264 прививки;

Запорожская область – 620 случаев / 1 709 прививок;

Ивано-Франковская область – 121 случай / 887 прививок;

Киевская область – 415 случаев / 5 743 прививки;

Кировоградская область – 168 случаев / 2 101 прививка;

Луганская область – 236 случаев / 709 прививок;

Львовская область – 568 случаев / 3 041 прививка;

Николаевская область – 313 случаев / 2 804 прививки;

Одесская область – 531 случай / 2 677 прививок;

Полтавская область – 523 случая / 5 433 прививки;

Ровненская область – 403 случая / 1 495 прививок;

Сумская область – 331 случай / 3 402 прививки;

Тернопольская область – 276 случаев / 1 358 прививок;

Харьковская область – 1 059 случаев / 6 015 прививок;

Херсонская область – 237 случаев / 2 564 прививки;

Хмельницкая область – 328 случаев / 1 476 прививок;

Черкасская область – 366 случаев / 3 872 прививки;

Черновицкая область – 124 случая / 747 прививок;

Черниговская область – 274 случая / 2 489 прививок.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 73 376 человек. C начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировали 702 440 человек: из них получили 1 дозу – 702 438 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Прививка проводилась 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2 069 пунктами прививки. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 504 101 человек.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала