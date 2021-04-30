Среди 10 тысяч больных 391 ребенок и 188 медработников. В госпитализации нуждались 3 117 больных с диагнозом COVID-19 или выраженными симптомами болезни. В то же время выздоровели от коронавируса – 20 192 человека.
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За сутки лаборатории провели 90 101 тестирование:
- методом ПЦР – 41 388,
- методом ИФА – 14 731,
- на антиген к SARS-CoV-2 – 33 982.
Количество инфицированных и привитых в регионах за сутки:
- г. Киев – 868 случаев / 8 362 прививки;
- Винницкая область – 214 случаев / 3 585 прививок;
- Волынская область – 263 случая / 935 прививок;
- Днепропетровская область – 930 случаев / 4 968 прививок;
- Донецкая область – 528 случаев / 3 279 прививок;
- Житомирская область – 299 случаев / 2 461 прививка;
- Закарпатская область – 77 случаев / 1 264 прививки;
- Запорожская область – 620 случаев / 1 709 прививок;
- Ивано-Франковская область – 121 случай / 887 прививок;
- Киевская область – 415 случаев / 5 743 прививки;
- Кировоградская область – 168 случаев / 2 101 прививка;
- Луганская область – 236 случаев / 709 прививок;
- Львовская область – 568 случаев / 3 041 прививка;
- Николаевская область – 313 случаев / 2 804 прививки;
- Одесская область – 531 случай / 2 677 прививок;
- Полтавская область – 523 случая / 5 433 прививки;
- Ровненская область – 403 случая / 1 495 прививок;
- Сумская область – 331 случай / 3 402 прививки;
- Тернопольская область – 276 случаев / 1 358 прививок;
- Харьковская область – 1 059 случаев / 6 015 прививок;
- Херсонская область – 237 случаев / 2 564 прививки;
- Хмельницкая область – 328 случаев / 1 476 прививок;
- Черкасская область – 366 случаев / 3 872 прививки;
- Черновицкая область – 124 случая / 747 прививок;
- Черниговская область – 274 случая / 2 489 прививок.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 73 376 человек. C начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировали 702 440 человек: из них получили 1 дозу – 702 438 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Прививка проводилась 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2 069 пунктами прививки. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 504 101 человек.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала