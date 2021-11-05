В Украине более 11 миллионов человек по крайней мере с одной дозой COVID-вакцины

В Украине активно наращивают темпы вакцинации против коронавирусной болезни. По состоянию на 5 ноября более 11 миллионов украинцев уже получили одну дозу вакцины.

Суточная статистика

Так, в течение последних суток прививки против COVID-19 получили 270 320 человек. В частности, первую дозу получили 190 327 человек, вторую дозу, следовательно завершили иммунизацию – 79 993 человека.

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Прививки проводили:

1 056 мобильных бригад по иммунизации,

3 186 пунктов прививки,

424 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

Отметим, что стартовала вакцинальная кампания против COVID-19 в Украине 24 февраля 2020 года. По состоянию на сегодня привито уже 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 18 848 929 прививок.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины,

– подчеркнули в Минздраве.

Какими вакцинами прививали украинцев

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 424 181,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 635 112,

AstraZeneca – 1 416 845,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

Напомним, что по данным ЮНИСЕФ, 65% украинцев вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19. Только 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.

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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала