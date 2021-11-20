Как изменилась ситуация за сутки
В больницы госпитализировали 3 594 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 664 человека. Зато выздоровели 21 979 человек.
Внимание Новый вариант Дельта-штамма обнаружили уже в 8 областях Украины: где именно
Показатели тестирования
За прошедшие сутки, 19 ноября, в Украине провели 99 130 тестов на коронавирус различными способами, в частности:
- методом ПЦР – 49 485,
- методом ИФА – 11 843,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 802.
Статистика коронавируса в областях: суточный показатель
- г. Киев – 1484 больных;
- Винницкая – 776 больных;
- Волынская – 652 больных;
- Днепропетровска – 1870 больных;
- Донецкая – 1010 больных;
- Житомирская – 547 больных;
- Закарпатская – 519 больных;
- Запорожская – 1027 больных;
- Ивано-Франковская – 570 больных;
- Киевская – 965 больных;
- Кировоградская – 234 больных;
- Луганская – 255 больных;
- Львовская – 1017 больных;
- Николаевская – 907 больных;
- Одесская-840 больных;
- Полтавская – 931 больной;
- Ровенская – 661 больной;
- Сумская – 461 больной;
- Тернопольская – 336 больных;
- Харьковская – 657 больных;
- Херсонская – 222 больных;
- Хмельницкая – 735 больных;
- Черкасская – 704 больных;
- Черновицкая – 203 больных;
- Черниговская – 667 больных;
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала