Как изменилась ситуация за сутки

В больницы госпитализировали 3 594 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 664 человека. Зато выздоровели 21 979 человек.

Внимание Новый вариант Дельта-штамма обнаружили уже в 8 областях Украины: где именно

Показатели тестирования

За прошедшие сутки, 19 ноября, в Украине провели 99 130 тестов на коронавирус различными способами, в частности:

  • методом ПЦР – 49 485,
  • методом ИФА – 11 843,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 802.

Статистика коронавируса в областях: суточный показатель

  • г. Киев – 1484 больных;
  • Винницкая – 776 больных;
  • Волынская – 652 больных;
  • Днепропетровска – 1870 больных;
  • Донецкая – 1010 больных;
  • Житомирская – 547 больных;
  • Закарпатская – 519 больных;
  • Запорожская – 1027 больных;
  • Ивано-Франковская – 570 больных;
  • Киевская – 965 больных;
  • Кировоградская – 234 больных;
  • Луганская – 255 больных;
  • Львовская – 1017 больных;
  • Николаевская – 907 больных;
  • Одесская-840 больных;
  • Полтавская – 931 больной;
  • Ровенская – 661 больной;
  • Сумская – 461 больной;
  • Тернопольская – 336 больных;
  • Харьковская – 657 больных;
  • Херсонская – 222 больных;
  • Хмельницкая – 735 больных;
  • Черкасская – 704 больных;
  • Черновицкая – 203 больных;
  • Черниговская – 667 больных;

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала