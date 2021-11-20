В Украине более 18 тысяч заболели COVID-19, более 600 – умерли

За сутки 19 ноября в Украине заболело коронавирусом 18 250 человек, в том числе 1 463 детей и 380 медработников.

Как изменилась ситуация за сутки

В больницы госпитализировали 3 594 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 664 человека. Зато выздоровели 21 979 человек.

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Показатели тестирования

За прошедшие сутки, 19 ноября, в Украине провели 99 130 тестов на коронавирус различными способами, в частности:

методом ПЦР – 49 485,

методом ИФА – 11 843,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 802.

Статистика коронавируса в областях: суточный показатель

г. Киев – 1484 больных;

Винницкая – 776 больных;

Волынская – 652 больных;

Днепропетровска – 1870 больных;

Донецкая – 1010 больных;

Житомирская – 547 больных;

Закарпатская – 519 больных;

Запорожская – 1027 больных;

Ивано-Франковская – 570 больных;

Киевская – 965 больных;

Кировоградская – 234 больных;

Луганская – 255 больных;

Львовская – 1017 больных;

Николаевская – 907 больных;

Одесская-840 больных;

Полтавская – 931 больной;

Ровенская – 661 больной;

Сумская – 461 больной;

Тернопольская – 336 больных;

Харьковская – 657 больных;

Херсонская – 222 больных;

Хмельницкая – 735 больных;

Черкасская – 704 больных;

Черновицкая – 203 больных;

Черниговская – 667 больных;

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала