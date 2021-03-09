За прошедшие сутки, 8 марта, в Украине 1 171 человек вакцинировались против коронавирусной инфекции препаратом Covisheld.

С начала кампании привито вакциной против коронавируса 19 118 человек, из них все получили первую дозу препарата.

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За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (294 прививки), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (2 474 прививки), наименьшая – в Сумской области (350 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах 8 марта

Винницкая область – 10 прививок;

Волынская область – 30 прививок;

Днепропетровская область – 40 прививок;

Донецкая область – 294 прививки;

Закарпатская область – 30 прививок;

Запорожская область – 10 прививок;

Ивано-Франковская область – 187 прививок;

Киевская область – 120 прививок;

Луганская область – 110 прививок;

Львовская область – 30 прививок;

Полтавская область – 70 прививок;

Тернопольская область – 60 прививок;

Харьковская область – 40 прививок;

Херсонская область – 20 прививок;

Хмельницкая область – 20 прививок;

Черновицкая область – 50 прививок;

Черниговская область – 50 прививок.

К слову, Израиль, который является мировым лидером по темпам вакцинации населения, заявил, что пока не собираются признавать прививки вакциной Covishield – единственной, которая есть в Украине.

Вакцинация в Украине: коротко

В Украине вакцинация началась 24 февраля 2021 года.

Первыми от коронавируса прививали медиков.

Глава Минздрава Максим Степанов получил дозу вакцины 1 марта. На следующий вакцинировались президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко.

Что интересно, вакциной CoviShield, которую ранее получила и Украина, вакцинировался даже духовный лидер Тибета Далай-лама.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал