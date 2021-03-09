В Украине более 19 тысяч человек получили вакцину против коронавируса
За прошедшие сутки, 8 марта, в Украине 1 171 человек вакцинировались против коронавирусной инфекции препаратом Covisheld.
Источник:Телеграм-канал "Коронавирус_инфо"
С начала кампании привито вакциной против коронавируса 19 118 человек, из них все получили первую дозу препарата.
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За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (294 прививки), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (2 474 прививки), наименьшая – в Сумской области (350 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах 8 марта
- Винницкая область – 10 прививок;
- Волынская область – 30 прививок;
- Днепропетровская область – 40 прививок;
- Донецкая область – 294 прививки;
- Закарпатская область – 30 прививок;
- Запорожская область – 10 прививок;
- Ивано-Франковская область – 187 прививок;
- Киевская область – 120 прививок;
- Луганская область – 110 прививок;
- Львовская область – 30 прививок;
- Полтавская область – 70 прививок;
- Тернопольская область – 60 прививок;
- Харьковская область – 40 прививок;
- Херсонская область – 20 прививок;
- Хмельницкая область – 20 прививок;
- Черновицкая область – 50 прививок;
- Черниговская область – 50 прививок.
К слову, Израиль, который является мировым лидером по темпам вакцинации населения, заявил, что пока не собираются признавать прививки вакциной Covishield – единственной, которая есть в Украине.
Вакцинация в Украине: коротко
- В Украине вакцинация началась 24 февраля 2021 года.
- Первыми от коронавируса прививали медиков.
- Глава Минздрава Максим Степанов получил дозу вакцины 1 марта. На следующий вакцинировались президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко.
- Что интересно, вакциной CoviShield, которую ранее получила и Украина, вакцинировался даже духовный лидер Тибета Далай-лама.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал
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