Накануне Международного дня рассеянного склероза в пресс-центре Укринформ состоялся публичный диалог "Рассеянный склероз: Эра новых возможностей в Украине. Готовы ли мы к ней?", инициированный общественным объединением "Украинское сообщество с рассеянным склерозом" и компанией Санофи в Украине с участием государственного сектора в лице представителей Минздрава и Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, представителей врачебного и пациентского сообщества.

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Рассеянный склероз – это болезнь молодых людей и она вовсе не о потере памяти. При своевременной диагностике и доступе пациентов с РС к персонализированному плану лечения современными терапевтическими решениями, они могут жить полноценной жизнью без риска развития инвалидизации,

– рассказала Екатерина Мисюра, руководитель ОО "Украинское сообщество людей с рассеянным склерозом".

Сколько в Украине больных рассеянным склерозом

Татьяна Негрич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ЛНМУ и Председатель Львовского областного общества неврологов, отметила, что на сегодня в Украине насчитывается около 21 тысячи пациентов с РС и этот показатель в среднем увеличивается на 1000 – 1200 человек ежегодно . К тому же 88% людей с диагнозом РС имеют статус инвалидности, а 68% из них не имеют возможности работать или учиться.

Это критические и маркерные показатели для нашей страны, ведь это преимущественно молодые люди. В то же время показатель инвалидности из-за РС в соседних странах не превышает 30-40%. Доля пациентов с РС, которые имеют первую группу инвалидности в Украине, в 1,7 раза выше, чем в странах ЕС.

Лечение рассеянного склероза

Во время презентации исследования "РС Барометр", Эмма Роган (Emma Rogan), руководитель отдела внешних связей Европейской Платформы Рассеянного Склероза, поделилась европейским опытом развития подходов к лечению РС. В частности, в странах, которые имеют национальную программу исследования рассеянного склероза и реестр заболеваемости, наблюдается лучшая положительная динамика в борьбе с эпидемиологической ситуацией рассеянного склероза.

Со своей стороны Донна Уолш (Donna Walsh), глава Европейской федерации неврологических ассоциаций, рассказала об экономическом бремени, вызванным рассеянным склерозом в Европейских странах, и путях снижения его нагрузки путем использования болезнь-модифицирующих терапий в лечении пациентов с РС.

Поскольку РС болеют преимущественно молодые люди трудоспособного возраста, а постепенная физическая, умственная и психологическая инвалидизация приводит к ухудшению качества жизни, нарушению возможности учиться, работать и планировать будущее, крайне важным становится вопрос применения современных терапий для лечения пациентов.