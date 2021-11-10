В Украине более 23 тысяч человек заболели коронавирусом, смертность все еще высока
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 23 283 случая заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 1 539 детей и 529 медработников.
Суточная статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 5 696 людей с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 816 пациентов. Зато выздоровели 16 277 жителей страны.
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Темпы тестирования
За вчерашний день в стране провели 146 589 тестов на выявление коронавирусной болезни, в частности:
- методом ПЦР – 69 627,
- методом ИФА – 19 681,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 281.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- г. Киев – 1740 случаев;
- Винницкая область – 673 случая;
- Волынская область – 720 случаев;
- Днепропетровская область – 1792 случая;
- Донецкая область – 1210 случаев;
- Житомирская область – 631 случай;
- Закарпатская область – 403 случая;
- Запорожская область – 1123 случая;
- Ивано-Франковская область – 694 случая;
- Киевская область – 1016 случаев;
- Кировоградская область – 113 случаев;
- Луганская область – 606 случаев;
- Львовская область – 1021 случай;
- Николаевская область – 1067 случаев;
- Одесская область – 1572 случая;
- Полтавская область – 1591 случай;
- Ровенская область – 1037 случаев;
- Сумская область – 867 случаев;
- Тернопольская область – 482 случая;
- Харьковская область – 1719 случаев;
- Херсонская область – 521 случай;
- Хмельницкая область – 1141 случай;
- Черкасская область – 800 случаев;
- Черновицкая область – 387 случаев;
- Черниговская область – 357 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общие темпы распространения COVID-19
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели – 3 130 772 человека. По состоянию на 10 ноября выздоровели 2 553 842 пациента.
От осложнений коронавирусной болезни, к сожалению, умерли 74 206 больных.
Всего в стране провели 14 999 766 ПЦР-тестов.
Статистика смертей от коронавируса в мире / инфографика 24 канал