В Украине более 23 тысяч человек заболели коронавирусом, смертность все еще высока

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 23 283 случая заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 1 539 детей и 529 медработников.

Суточная статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 5 696 людей с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 816 пациентов. Зато выздоровели 16 277 жителей страны.

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Темпы тестирования

За вчерашний день в стране провели 146 589 тестов на выявление коронавирусной болезни, в частности:

методом ПЦР – 69 627,

методом ИФА – 19 681,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 281.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев – 1740 случаев;

Винницкая область – 673 случая;

Волынская область – 720 случаев;

Днепропетровская область – 1792 случая;

Донецкая область – 1210 случаев;

Житомирская область – 631 случай;

Закарпатская область – 403 случая;

Запорожская область – 1123 случая;

Ивано-Франковская область – 694 случая;

Киевская область – 1016 случаев;

Кировоградская область – 113 случаев;

Луганская область – 606 случаев;

Львовская область – 1021 случай;

Николаевская область – 1067 случаев;

Одесская область – 1572 случая;

Полтавская область – 1591 случай;

Ровенская область – 1037 случаев;

Сумская область – 867 случаев;

Тернопольская область – 482 случая;

Харьковская область – 1719 случаев;

Херсонская область – 521 случай;

Хмельницкая область – 1141 случай;

Черкасская область – 800 случаев;

Черновицкая область – 387 случаев;

Черниговская область – 357 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общие темпы распространения COVID-19

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели – 3 130 772 человека. По состоянию на 10 ноября выздоровели 2 553 842 пациента.

От осложнений коронавирусной болезни, к сожалению, умерли 74 206 больных.

Всего в стране провели 14 999 766 ПЦР-тестов.



Статистика смертей от коронавируса в мире / инфографика 24 канал