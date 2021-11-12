В больницы госпитализировали 4 318 пациентов с выраженными симптомами коронавирусной болезни.

Внимание Разница колоссальная: насколько возросла потребность в кислороде в Украине из-за штамма Дельта

На выявление коронавирусной инфекции в стране провели 128 108 тестов за сутки, в частности:

Общие темпы распространения COVID-19! Всего за все время пандемии в Украине официально сообщили о 3 179 577 случаях заболевания коронавирусом.

По состоянию на 12 ноября 2 594 679 человек выздоровели. Жертвами коронавируса стали 75 607 жителей страны.