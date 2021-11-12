Суточная статистика COVID-19
В больницы госпитализировали 4 318 пациентов с выраженными симптомами коронавирусной болезни.
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Темпы тестирования
На выявление коронавирусной инфекции в стране провели 128 108 тестов за сутки, в частности:
- методом ПЦР – 61 714;
- методом ИФА – 17 057;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 49 337.
Случаи коронавируса в областях: суточный показатель
- г. Киев – 1 802 случая;
- Винницкая область – 1 000 случаев;
- Волынская область – 719 случаев;
- Днепропетровская область – 1 867 случаев;
- Донецкая область – 1 348 случаев;
- Житомирская область – 737 случаев;
- Закарпатская область – 526 случаев;
- Запорожская область – 1 111 случаев;
- Ивано-Франковская область – 890 случаев;
- Киевская область – 970 случаев;
- Кировоградская область – 169 случаев;
- Луганская область – 436 случаев;
- Львовская область – 1 154 случая;
- Николаевская область – 972 случая;
- Одесская область – 1 816 случаев;
- Полтавская область – 1 257 случаев;
- Ровненская область – 1 012 случаев;
- Сумская область – 927 случаев;
- Тернопольская область – 659 случаев;
- Харьковская область – 1 042 случая;
- Херсонская область – 584 случая;
- Хмельницкая область – 1 090 случаев;
- Черкасская область – 822 случая;
- Черновицкая область – 351 случай;
- Черниговская область – 797 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал