Суточная статистика COVID-19

В больницы госпитализировали 4 318 пациентов с выраженными симптомами коронавирусной болезни.

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Темпы тестирования

На выявление коронавирусной инфекции в стране провели 128 108 тестов за сутки, в частности:

  • методом ПЦР – 61 714;
  • методом ИФА – 17 057;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 49 337.

Случаи коронавируса в областях: суточный показатель

  • г. Киев – 1 802 случая;
  • Винницкая область – 1 000 случаев;
  • Волынская область – 719 случаев;
  • Днепропетровская область – 1 867 случаев;
  • Донецкая область – 1 348 случаев;
  • Житомирская область – 737 случаев;
  • Закарпатская область – 526 случаев;
  • Запорожская область – 1 111 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 890 случаев;
  • Киевская область – 970 случаев;
  • Кировоградская область – 169 случаев;
  • Луганская область – 436 случаев;
  • Львовская область – 1 154 случая;
  • Николаевская область – 972 случая;
  • Одесская область – 1 816 случаев;
  • Полтавская область – 1 257 случаев;
  • Ровненская область – 1 012 случаев;
  • Сумская область – 927 случаев;
  • Тернопольская область – 659 случаев;
  • Харьковская область – 1 042 случая;
  • Херсонская область – 584 случая;
  • Хмельницкая область – 1 090 случаев;
  • Черкасская область – 822 случая;
  • Черновицкая область – 351 случай;
  • Черниговская область – 797 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

стастистика смертейСтатистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал