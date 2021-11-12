В Украине более 24 тысяч случаев COVID-19, летальных – 750

В Украине за последние сутки подтвердили 24 058 новых случаев коронавирусной болезни. Среди инфицированных 1 616 детей и 468 медработников.

Суточная статистика COVID-19

В больницы госпитализировали 4 318 пациентов с выраженными симптомами коронавирусной болезни.

Внимание Разница колоссальная: насколько возросла потребность в кислороде в Украине из-за штамма Дельта

Темпы тестирования

На выявление коронавирусной инфекции в стране провели 128 108 тестов за сутки, в частности:

методом ПЦР – 61 714;

методом ИФА – 17 057;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 49 337.

Общие темпы распространения COVID-19! Всего за все время пандемии в Украине официально сообщили о 3 179 577 случаях заболевания коронавирусом.

По состоянию на 12 ноября 2 594 679 человек выздоровели. Жертвами коронавируса стали 75 607 жителей страны.

Случаи коронавируса в областях: суточный показатель

г. Киев – 1 802 случая;

Винницкая область – 1 000 случаев;

Волынская область – 719 случаев;

Днепропетровская область – 1 867 случаев;

Донецкая область – 1 348 случаев;

Житомирская область – 737 случаев;

Закарпатская область – 526 случаев;

Запорожская область – 1 111 случаев;

Ивано-Франковская область – 890 случаев;

Киевская область – 970 случаев;

Кировоградская область – 169 случаев;

Луганская область – 436 случаев;

Львовская область – 1 154 случая;

Николаевская область – 972 случая;

Одесская область – 1 816 случаев;

Полтавская область – 1 257 случаев;

Ровненская область – 1 012 случаев;

Сумская область – 927 случаев;

Тернопольская область – 659 случаев;

Харьковская область – 1 042 случая;

Херсонская область – 584 случая;

Хмельницкая область – 1 090 случаев;

Черкасская область – 822 случая;

Черновицкая область – 351 случай;

Черниговская область – 797 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал