По состоянию на 23 февраля за сутки в Украине заболели коронавирусом 4 182 человека, из них 252 ребенка и 219 медработников. Умерли от осложнений коронавируса 156 пациентов.

Как изменилась ситуация за сутки В госпитализации нуждались 1 236 человек с подтвержденным COVID-19 или симптомами характерными для заболевания и которые требовали медицинского наблюдения, одновременно выздоровели 4 351 пациент. К теме Новости о коронавирусе 22 февраля: сколько вакцин Украина получит завтра, постковидные симптомы За все время пандемии в Украине официально COVID-19: заболели – 1 311 844 человека;

выздоровели – 1 151 777 пациентов;

умерли от осложнений – 25 309 больных, Количество заболеваний в регионах в сутки: м. Киев – 454 случая;

Винницкая область – 243 случая;

Волынская область – 128 случаев;

Днепропетровская область – 126 случаев;

Донецкая область – 58 случаев;

Житомирская область – 67 случаев;

Закарпатская область – 224 случая;

Запорожская область – 159 случаев;

Ивано-Франковская область – 716 случаев;

Киевская область – 196 случаев;

Кировоградская область – 19 случаев;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 197 случаев;

Николаевская область – 92 случая;

Одесская область – 159 случаев;

Полтавская область – 113 случаев;

Ровненская область – 107 случаев;

Сумская область – 42 случая;

Тернопольская область – 107 случаев;

Харьковская область – 188 случаев;

Херсонская область – 8 случаев;

Хмельницкая область – 118 случаев;

Черкасская область – 140 случаев;

Черновицкая область – 468 случаев;

Черниговская область – 6 случаев. *Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Ситуация касательно тестирования на COVID-19 в Украине За минувшие сутки лаборатории МОЗ совершили 49 600 тестирований: методом ПЦР – 23 660,

методом ИФА – 14 782,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 11 158. С начала пандемии провели 6 738 144 ПЦР-тестирования.

Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала