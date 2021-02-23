В Украине более 4 тысяч человек заразились COVID-19 за сутки, 156 – умерли
По состоянию на 23 февраля за сутки в Украине заболели коронавирусом 4 182 человека, из них 252 ребенка и 219 медработников. Умерли от осложнений коронавируса 156 пациентов.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Как изменилась ситуация за сутки
В госпитализации нуждались 1 236 человек с подтвержденным COVID-19 или симптомами характерными для заболевания и которые требовали медицинского наблюдения, одновременно выздоровели 4 351 пациент.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
- м. Киев – 454 случая;
- Винницкая область – 243 случая;
- Волынская область – 128 случаев;
- Днепропетровская область – 126 случаев;
- Донецкая область – 58 случаев;
- Житомирская область – 67 случаев;
- Закарпатская область – 224 случая;
- Запорожская область – 159 случаев;
- Ивано-Франковская область – 716 случаев;
- Киевская область – 196 случаев;
- Кировоградская область – 19 случаев;
- Луганская область – 47 случаев;
- Львовская область – 197 случаев;
- Николаевская область – 92 случая;
- Одесская область – 159 случаев;
- Полтавская область – 113 случаев;
- Ровненская область – 107 случаев;
- Сумская область – 42 случая;
- Тернопольская область – 107 случаев;
- Харьковская область – 188 случаев;
- Херсонская область – 8 случаев;
- Хмельницкая область – 118 случаев;
- Черкасская область – 140 случаев;
- Черновицкая область – 468 случаев;
- Черниговская область – 6 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ситуация касательно тестирования на COVID-19 в Украине
За минувшие сутки лаборатории МОЗ совершили 49 600 тестирований:
- методом ПЦР – 23 660,
- методом ИФА – 14 782,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 11 158.
С начала пандемии провели 6 738 144 ПЦР-тестирования.
Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала
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