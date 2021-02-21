В Украине более 4 тысяч новых больных на COVID-19: статистика в областях
По состоянию на 21 февраля за сутки в Украине заболели коронавирусом 4 489 человек, в том числе заразились 323 ребенка и 133 медработника.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Как изменилась ситуация за сутки
Госпитализации нуждались в 2 445 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 или характерными симптомами, которые требовали медицинской помощи. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 58 пациентов, зато выздоровели 1 557 человек.
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Сколько провели тестирований
За сутки лаборатории Минздрава осуществили 27 188 тестирований, в частности методом ПЦР-19 616, методом ИФА – 4 697, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875. С начала эпидемии в Украине провели 6 700 971 ПЦР-тестирование.
Количество больных COVID-19 в регионах за сутки:
- г. Киев – 200 случаев;
- Винницкая область – 482 случая;
- Волынская область – 96 случаев;
- Днепропетровская область – 223 случая;
- Донецкая область – 92 случая;
- Житомирская область – 365 случаев;
- Закарпатская область – 281 случай;
- Запорожская область – 34 случая;
- Ивано-Франковская область – 618 случаев;
- Киевская область – 243 случая;
- Кировоградская область – 15 случаев;
- Луганская область – 20 случаев;
- Львовская область – 243 случая;
- Николаевская область – 147 случаев;
- Одесская область – 133 случая;
- Полтавская область – 49 случаев;
- Ровненская область – 91 случай;
- Сумская область – 134 случая;
- Тернопольская область – 162 случая;
- Харьковская область – 197 случаев;
- Херсонская область – 42 случая;
- Хмельницкая область – 171 случай;
- Черкасская область – 54 случая;
- Черновицкая область – 320 случаев;
- Черниговская область – 77 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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