По состоянию на 21 февраля за сутки в Украине заболели коронавирусом 4 489 человек, в том числе заразились 323 ребенка и 133 медработника.

Как изменилась ситуация за сутки

Госпитализации нуждались в 2 445 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 или характерными симптомами, которые требовали медицинской помощи. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 58 пациентов, зато выздоровели 1 557 человек.

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Сколько провели тестирований

За сутки лаборатории Минздрава осуществили 27 188 тестирований, в частности методом ПЦР-19 616, методом ИФА – 4 697, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875. С начала эпидемии в Украине провели 6 700 971 ПЦР-тестирование.

В целом в Украине: официально болезнь COVID-19 подтвердили 1 304 456 жителям Украины;

по состоянию на 21 февраля выздоровели 1 146 073 человека;

умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний – 25 103 пациента.

Количество больных COVID-19 в регионах за сутки:

г. Киев – 200 случаев;

Винницкая область – 482 случая;

Волынская область – 96 случаев;

Днепропетровская область – 223 случая;

Донецкая область – 92 случая;

Житомирская область – 365 случаев;

Закарпатская область – 281 случай;

Запорожская область – 34 случая;

Ивано-Франковская область – 618 случаев;

Киевская область – 243 случая;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 20 случаев;

Львовская область – 243 случая;

Николаевская область – 147 случаев;

Одесская область – 133 случая;

Полтавская область – 49 случаев;

Ровненская область – 91 случай;

Сумская область – 134 случая;

Тернопольская область – 162 случая;

Харьковская область – 197 случаев;

Херсонская область – 42 случая;

Хмельницкая область – 171 случай;

Черкасская область – 54 случая;

Черновицкая область – 320 случаев;

Черниговская область – 77 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Примечание! В выходные обычно статистика заболеваемости COVID-19 ниже. В Минздраве призывают людей тестироваться на коронавирус даже при симптомах ОРВИ.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала