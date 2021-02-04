По состоянию на 4 февраля в Украине за сутки заболели коронавирусом 5 082 человека. В результате осложнений болезни умерли 140 пациентов.

Источник: СНБО Украины Актуальная статистика В то же время выздоровели от коронавируса в течение суток 9 933 пациента. В целом, с начала эпидемии COVID-19 победили коронавирусную инфекцию 1 055 406 жителей Украины. К теме Странные соотношения: врач разъяснил статистику COVID-19 в Украине За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 232 246 человек.

Умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний – 23 229 больных. Коронавирус в областях Украины: г. Киев – 342 случая;

Винницкая область – 235 случаев;

Волынская область – 112 случаев;

Днепропетровская область – 223 случая;

Донецкая область – 159 случаев;

Житомирская область – 282 случая;

Закарпатская область – 299 случаев;

Запорожская область – 253 случая;

Ивано-Франковская область – 354 случая;

Киевская область – 189 случаев;

Кировоградская область – 25 случаев;

Луганская область – 77 случаев;

Львовская область – 308 случаев;

Николаевская область – 97 случаев;

Одесская область – 163 случая;

Полтавская область – 160 случаев;

Ровненская область – 173 случая;

Сумская область – 133 случая;

Тернопольская область – 222 случая;

Харьковская область – 299 случаев;

Херсонская область – 55 случаев;

Хмельницкая область – 429 случаев;

Черкасская область – 182 случая;

Черновицкая область – 177 случаев;

Черниговская область – 134 случая. Важно! В больнице Запорожья ночью на 4 февраля произошел пожар – погибли 4 человека – 3 пациентки и анестезиолог. Больше о трагедии читайте здесь.