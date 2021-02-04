В Украине более 5 тысяч новых больных COVID-19: подробная статистика
По состоянию на 4 февраля в Украине за сутки заболели коронавирусом 5 082 человека. В результате осложнений болезни умерли 140 пациентов.
Источник: СНБО Украины
Актуальная статистика
В то же время выздоровели от коронавируса в течение суток 9 933 пациента. В целом, с начала эпидемии COVID-19 победили коронавирусную инфекцию 1 055 406 жителей Украины.
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Коронавирус в областях Украины:
- г. Киев – 342 случая;
- Винницкая область – 235 случаев;
- Волынская область – 112 случаев;
- Днепропетровская область – 223 случая;
- Донецкая область – 159 случаев;
- Житомирская область – 282 случая;
- Закарпатская область – 299 случаев;
- Запорожская область – 253 случая;
- Ивано-Франковская область – 354 случая;
- Киевская область – 189 случаев;
- Кировоградская область – 25 случаев;
- Луганская область – 77 случаев;
- Львовская область – 308 случаев;
- Николаевская область – 97 случаев;
- Одесская область – 163 случая;
- Полтавская область – 160 случаев;
- Ровненская область – 173 случая;
- Сумская область – 133 случая;
- Тернопольская область – 222 случая;
- Харьковская область – 299 случаев;
- Херсонская область – 55 случаев;
- Хмельницкая область – 429 случаев;
- Черкасская область – 182 случая;
- Черновицкая область – 177 случаев;
- Черниговская область – 134 случая.
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