В Украине более 600 больных коронавирусом: актуальная статистика Минздрава
23 августа 2021 , 08:16Читати новину українською
Источник:Минздрав
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 610 случаев инфицирования коронавирусом. Среди заболевших 33 детей и 3 медработника.
Как изменилась ситуация за сутки
Госпитализировали в больницы 425 пациентов с выраженными симптомы COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 17 человек. В то же время выздоровели по меньшей мере 434 человека.
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Количество проведенных тестирований:
- методом ПЦР – 10 642 человека,
- методом ИФА – 1 493 человека,
- экспресс-тестами – 7 496 человек.
Количество случаев COVID-19 в регионах за сутки:
- Киев – 164 случая;
- Винницкая область – 35 случаев;
- Волынская область – 5 случаев;
- Днепропетровская область – 44 случая;
- Донецкая область – 9 случаев;
- Житомирская область – 19 случаев;
- Закарпатская область – 4 случая;
- Запорожская область – 39 случаев;
- Ивано – Франковская область – 13 случаев;
- Киевская область – 3 случая;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 14 случаев;
- Львовская область – 25 случаев;
- Николаевская область – 13 случаев;
- Одесская область – 51 случай;
- Полтавская область – 10 случаев;
- Ровненская область – 7 случаев;
- Сумская область – 18 случаев;
- Тернопольская область – 29 случаев;
- Харьковская область – 18 случаев;
- Херсонская область – 29 случаев;
- Хмельницкая область – 0 случаев;
- Черкасская область – 4 случая;
- Черновицкая область – 52 случая;
- Черниговская область – 4 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала