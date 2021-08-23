В Украине более 600 больных коронавирусом: актуальная статистика Минздрава

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 610 случаев инфицирования коронавирусом. Среди заболевших 33 детей и 3 медработника.

Как изменилась ситуация за сутки

Госпитализировали в больницы 425 пациентов с выраженными симптомы COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 17 человек. В то же время выздоровели по меньшей мере 434 человека.

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Количество проведенных тестирований:

методом ПЦР – 10 642 человека,

методом ИФА – 1 493 человека,

экспресс-тестами – 7 496 человек.

Количество случаев COVID-19 в регионах за сутки:

Киев – 164 случая;

Винницкая область – 35 случаев;

Волынская область – 5 случаев;

Днепропетровская область – 44 случая;

Донецкая область – 9 случаев;

Житомирская область – 19 случаев;

Закарпатская область – 4 случая;

Запорожская область – 39 случаев;

Ивано – Франковская область – 13 случаев;

Киевская область – 3 случая;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 14 случаев;

Львовская область – 25 случаев;

Николаевская область – 13 случаев;

Одесская область – 51 случай;

Полтавская область – 10 случаев;

Ровненская область – 7 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 29 случаев;

Харьковская область – 18 случаев;

Херсонская область – 29 случаев;

Хмельницкая область – 0 случаев;

Черкасская область – 4 случая;

Черновицкая область – 52 случая;

Черниговская область – 4 случая.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 275 171 человек. По состоянию на 23 августа о выздоровлении сообщили 2 201 433 человека. К сожалению, жертвами пандемии стали 53 474 человека – у них было осложненное течение болезни или наличие сопутствующих заболеваний.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

