В Украине более 600 больных коронавирусом: актуальная статистика Минздрава

23 августа 2021 , 08:16
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Источник:

Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 610 случаев инфицирования коронавирусом. Среди заболевших 33 детей и 3 медработника.

Как изменилась ситуация за сутки

Госпитализировали в больницы 425 пациентов с выраженными симптомы COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 17 человек. В то же время выздоровели по меньшей мере 434 человека.

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Количество проведенных тестирований:

  • методом ПЦР – 10 642 человека,
  • методом ИФА – 1 493 человека,
  • экспресс-тестами – 7 496 человек.
За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 275 171 человек. По состоянию на 23 августа о выздоровлении сообщили 2 201 433 человека. К сожалению, жертвами пандемии стали 53 474 человека – у них было осложненное течение болезни или наличие сопутствующих заболеваний.

Количество случаев COVID-19 в регионах за сутки:

  • Киев – 164 случая;
  • Винницкая область – 35 случаев;
  • Волынская область – 5 случаев;
  • Днепропетровская область – 44 случая;
  • Донецкая область – 9 случаев;
  • Житомирская область – 19 случаев;
  • Закарпатская область – 4 случая;
  • Запорожская область – 39 случаев;
  • Ивано – Франковская область – 13 случаев;
  • Киевская область – 3 случая;
  • Кировоградская область – 1 случай;
  • Луганская область – 14 случаев;
  • Львовская область – 25 случаев;
  • Николаевская область – 13 случаев;
  • Одесская область – 51 случай;
  • Полтавская область – 10 случаев;
  • Ровненская область – 7 случаев;
  • Сумская область – 18 случаев;
  • Тернопольская область – 29 случаев;
  • Харьковская область – 18 случаев;
  • Херсонская область – 29 случаев;
  • Хмельницкая область – 0 случаев;
  • Черкасская область – 4 случая;
  • Черновицкая область – 52 случая;
  • Черниговская область – 4 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
 

Автор: Анастасія Лукашевська