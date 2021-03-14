За сутки в Украине заболели коронавирусом 9 012 человек, среди них 491 ребенок и 193 медработника. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Житомирской области, аж 923 случая.

Как изменилась ситуация за сутки

В госпитализации нуждались 4 216 пациентов с диагнозом COVID-19. Регионы сообщили о 145 смертельных случаях в результате инфицирования SARS-CoV-2. В то же время выздоровели – 2 743 украинца.

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Лаборатории Минздрава совершили 60 522 тестирования за сутки, в том числе методом ПЦР – 31 598, методом ИФА – 6 132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 792.

С начала эпидемии в Украине провели 7 360 066 ПЦР-тестирований.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели – 1 460 756 человек. По состоянию на 14 марта выздоровели – 1 222 516 больных. В то же время умерли от осложнений – 28 303 пациента.

Заболеваемость COVID-19 в областях: суточный показатель

г. Киев – 439 случаев;

Винницкая область – 634 случая;

Волынская область – 150 случаев;

Днепропетровская область – 660 случаев;

Донецкая область – 346 случаев;

Житомирская область – 923 случая;

Закарпатская область – 311 случаев;

Запорожская область – 114 случаев;

Ивано-Франковская область – 461 случай;

Киевская область – 552 случая;

Кировоградская область – 56 случаев;

Луганская область – 27 случаев;

Львовская область – 590 случаев;

Николаевская область – 344 случая;

Одесская область – 485 случаев;

Полтавская область – 105 случаев;

Ровненская область – 155 случаев;

Сумская область – 309 случаев;

Тернопольская область – 365 случаев;

Харьковская область – 569 случаев;

Херсонская область – 71 случай;

Хмельницкая область – 533 случая;

Черкасская область – 142 случая;

Черновицкая область – 477 случаев;

Черниговская область – 194 случая.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.