В Украине более 9 тысяч больных COVID-19: актуальная статистика Минздрава
За сутки в Украине заболели коронавирусом 9 012 человек, среди них 491 ребенок и 193 медработника. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Житомирской области, аж 923 случая.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Как изменилась ситуация за сутки
В госпитализации нуждались 4 216 пациентов с диагнозом COVID-19. Регионы сообщили о 145 смертельных случаях в результате инфицирования SARS-CoV-2. В то же время выздоровели – 2 743 украинца.
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Лаборатории Минздрава совершили 60 522 тестирования за сутки, в том числе методом ПЦР – 31 598, методом ИФА – 6 132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 792.
С начала эпидемии в Украине провели 7 360 066 ПЦР-тестирований.
Заболеваемость COVID-19 в областях: суточный показатель
- г. Киев – 439 случаев;
- Винницкая область – 634 случая;
- Волынская область – 150 случаев;
- Днепропетровская область – 660 случаев;
- Донецкая область – 346 случаев;
- Житомирская область – 923 случая;
- Закарпатская область – 311 случаев;
- Запорожская область – 114 случаев;
- Ивано-Франковская область – 461 случай;
- Киевская область – 552 случая;
- Кировоградская область – 56 случаев;
- Луганская область – 27 случаев;
- Львовская область – 590 случаев;
- Николаевская область – 344 случая;
- Одесская область – 485 случаев;
- Полтавская область – 105 случаев;
- Ровненская область – 155 случаев;
- Сумская область – 309 случаев;
- Тернопольская область – 365 случаев;
- Харьковская область – 569 случаев;
- Херсонская область – 71 случай;
- Хмельницкая область – 533 случая;
- Черкасская область – 142 случая;
- Черновицкая область – 477 случаев;
- Черниговская область – 194 случая.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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