Лидерами по количеству вакцинированных являются г. Киев, Днепропетровская и Львовская области. Женщин было привито 525 723, чуть больше, чем мужчин – 487 092.

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За период вакцинальной кампании больше всего привито:

Украинцев в возрасте 20 – 39 лет, а именно – 234 169 человек. Это молодые люди, которые принадлежат к приоритетным категориям, определенными дорожной картой.

Работников критически важных структур государственной безопасности: Вооруженных сил Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, Нацполиции, Нацгвардии, Министерства внутренних дел.

Обратите внимание! Вакцинация против COVID-19 в Украине проходит согласно этапам дорожной карты вакцинации. Приоритетно прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов для престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению ВНО, сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничники, а также люди в возрасте от 65 лет.

Вакцинация проводится в двух форматах:

Мобильными бригадами по вакцинации. Сейчас в Украине сформировано 347 мобильных бригад. Учения медиков продолжаются. Всего для прививки против коронавируса подготовят 600 таких мобильных бригад.

В стационарных пунктах прививок, количество которых постоянно увеличивается. Сейчас подготовлено к работе 2127 пунктов вакцинации (временных и постоянных).

В Минздраве отметили, что вторая доза вакцины гарантирована для каждого, кто прививался первой дозой. Дата прививки зависит от вакцины, которую получил человек и напомнили, какими должны быть интервалы между введением инъекций.

Промежуток такой для каждой вакцины:

AstraZeneca (Covishield, SKBio) – вторая доза через 12 недель после первой прививки.

CoronaVac/Sinovac Biotech – через 28 дней после первой прививки.

Comirnaty/Pfizer-BioNTech – через 21 день после первой прививки.

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