В Украине более тысячи воинов ООС уже вакцинировали от коронавируса
В районе проведения ООС продолжается вакцинация военнослужащих от коронавируса. По состоянию на 5 марта прививки получили 1 030 украинских защитников, воюющих на Донбассе.
Источник:пресс-центр ООС
В медицинской службе сообщили, что информации об ухудшении самочувствия бойцов ВСУ после уколов вакцины не поступало.
Читайте также Из 10 тысяч – 126 случаев: что известно о побочных эффектах от вакцины CoviShield
По состоянию на 5 марта проведена вакцинация 1 030 военнослужащих, которые привлечены в состав ООС, из них 147 медицинских работников. Как сообщает медицинская служба, послевакцинальных осложнений не отмечалось,
– отметили в штабе.
Вакцинация в ВСУ началась 25 февраля
Вакцинацию в Вооруженных силах начали 25 февраля 2021 года. Украинские военные получили от Министерства здравоохранения 14 тысяч доз вакцины CoviShield.
Для прививки бойцов ООС подготовлено 10 бригад по вакцинации. Каждая бригада оснащена:
- средствами индивидуальной защиты;
- термосумками с холодовыми элементами для перевозки вакцин и проведения вакцинальной сессии;
- противошоковыми укладками.
Кроме этого, каждая бригада обеспечена реанимобилем для оказания неотложной помощи в случае послевакцинальных осложнений и немедленной эвакуации военного в учреждение здравоохранения Минобороны.
После проведения прививки за каждым воином ведут медицинское наблюдение в течение 30 минут.
Где вакцинируют военных
Вакцинацию против COVID-19 проводят на временных пунктах прививок, развернутых на базе:
- военных мобильных госпиталей;
- гражданских больниц;
- мест, где расположены военные врачебно-сестринские бригады;
- медицинских подразделений воинских частей.
Вакцинация в Украине: коротко
- В Украине вакцинация началась 24 февраля 2021 года.
- Первыми от коронавируса прививали медиков.
- Глава Минздрава Максим Степанов получил дозу вакцины 1 марта. На следующий день президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко.
План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
Поделиться новостью