В районе проведения ООС продолжается вакцинация военнослужащих от коронавируса. По состоянию на 5 марта прививки получили 1 030 украинских защитников, воюющих на Донбассе.

В медицинской службе сообщили, что информации об ухудшении самочувствия бойцов ВСУ после уколов вакцины не поступало.

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По состоянию на 5 марта проведена вакцинация 1 030 военнослужащих, которые привлечены в состав ООС, из них 147 медицинских работников. Как сообщает медицинская служба, послевакцинальных осложнений не отмечалось,

– отметили в штабе.

Вакцинация в ВСУ началась 25 февраля

Вакцинацию в Вооруженных силах начали 25 февраля 2021 года. Украинские военные получили от Министерства здравоохранения 14 тысяч доз вакцины CoviShield.

Для прививки бойцов ООС подготовлено 10 бригад по вакцинации. Каждая бригада оснащена:

средствами индивидуальной защиты;

термосумками с холодовыми элементами для перевозки вакцин и проведения вакцинальной сессии;

противошоковыми укладками.

Кроме этого, каждая бригада обеспечена реанимобилем для оказания неотложной помощи в случае послевакцинальных осложнений и немедленной эвакуации военного в учреждение здравоохранения Минобороны.

После проведения прививки за каждым воином ведут медицинское наблюдение в течение 30 минут.

Где вакцинируют военных

Вакцинацию против COVID-19 проводят на временных пунктах прививок, развернутых на базе:

военных мобильных госпиталей;

гражданских больниц;

мест, где расположены военные врачебно-сестринские бригады;

медицинских подразделений воинских частей.

Обратите внимание! Информация о количестве привитых за сутки военных и остаток вакцины ежедневно передается в Минздрав для осуществления общего мониторинга охвата вакцинацией от COVID-19 в Украине.

Вакцинация в Украине: коротко

В Украине вакцинация началась 24 февраля 2021 года.

Первыми от коронавируса прививали медиков.

Глава Минздрава Максим Степанов получил дозу вакцины 1 марта. На следующий день президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала