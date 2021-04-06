В Украине будет еще 4 волна пандемии COVID-19, – экс-заместитель Супрун
В Украине уже зафиксировали 3 волну пандемии. Однако она точно не последняя. Пока не будет вакцинирована большая часть населения – никто не застрахован.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал экс-заместитель министра здравоохранения Ульяны Супрун Павел Ковтонюк. Он добавил, что план Минздрава по вакцинации является абсолютно провальным.
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Будет еще 4 волна (пандемии COVID-19 – 24 канал). Пока мы не будем вакцинированы – мы никогда не будем застрахованы от новой волны,
– отметил Ковтонюк.
План Минздрава надо выбросить в окно, – Ковтонюк
Согласно плану Минздрава, в течение 2021–2022 годов хотят вакцинировать 21,5 миллиона человек из приоритетных групп – это примерно половина населения Украины.
Однако президент Владимир Зеленский заявил, что ему это не нравится. Он требует нового плана, который предусматривает вакцинацию 70% населения к концу 2021 года.
Эта цель мне гораздо больше нравится, но мы потеряли много времени. Если радикально ничего не изменить, не выбросить старый план в окно и не написать другой, – мы никогда этой цели не достигнем,
– отметил Ковтонюк.
"Чтобы выполнить эту задачу, количество вакцинированных лиц в день должно вырасти минимум в 10 раз", – добавил он.
Экс-заместитель Супрун раскритиковал действия властей. "Я уже не могу просто на это смотреть. Правительство и Министерство здравоохранения подает информацию о коронавирусе так, будто это погода. На самом деле это очень зависимо от нас", – подытожил он.
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