В Украине уже зафиксировали 3 волну пандемии. Однако она точно не последняя. Пока не будет вакцинирована большая часть населения – никто не застрахован.

Такое мнение высказал экс-заместитель министра здравоохранения Ульяны Супрун Павел Ковтонюк. Он добавил, что план Минздрава по вакцинации является абсолютно провальным.

Обратите внимание Есть надежда на стабилизацию, – эксперт спрогнозировал, когда уменьшится количество больных

Будет еще 4 волна (пандемии COVID-19 – 24 канал). Пока мы не будем вакцинированы – мы никогда не будем застрахованы от новой волны,

– отметил Ковтонюк.

План Минздрава надо выбросить в окно, – Ковтонюк

Согласно плану Минздрава, в течение 2021–2022 годов хотят вакцинировать 21,5 миллиона человек из приоритетных групп – это примерно половина населения Украины.

Однако президент Владимир Зеленский заявил, что ему это не нравится. Он требует нового плана, который предусматривает вакцинацию 70% населения к концу 2021 года.

Эта цель мне гораздо больше нравится, но мы потеряли много времени. Если радикально ничего не изменить, не выбросить старый план в окно и не написать другой, – мы никогда этой цели не достигнем,

– отметил Ковтонюк.

"Чтобы выполнить эту задачу, количество вакцинированных лиц в день должно вырасти минимум в 10 раз", – добавил он.

Экс-заместитель Супрун раскритиковал действия властей. "Я уже не могу просто на это смотреть. Правительство и Министерство здравоохранения подает информацию о коронавирусе так, будто это погода. На самом деле это очень зависимо от нас", – подытожил он.

Ковтонюк рассказал о 4 волне пандемии: видео