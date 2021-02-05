Как в Украине будут хранить вакцины против коронавируса: ответ Ляшко
Одна из вакцин против коронавируса, которая сейчас зарегистрирована в мире, должна храниться при температуре до -80°C. Ляшко заверил, что у Украины есть условия для ее хранения.
Источник: фейсбук Минздрава
Во время брифинга 5 февраля главный санврач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, какие мощности есть у Украины для хранения COVID-вакцин.
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Вакцина от Pfizer – это мРНК вакцина, которая на национальных складах должна храниться при температуре до -80°C. Другие вакцины, зарегистрированные сейчас в мире, нуждаются в температуре от +2 до + 8°C.
Ляшко заверил, что у Украины есть мощности для хранения как и первой, так и второй вакцины.
Какие у Украины есть мощности для хранения COVID-вакцин
- Если говорить о вакцинах с температурой хранения +2 – +8°C, то у госпредприятия "Укрвакцина" Министерства здравоохранения есть мощности для хранения около 30 миллионов доз.
- Еще на региональном уровне есть 25 составов, которые могут сохранять трехмесячную потребность для вакцинации.
- Также есть 490 районных пунктов складирования.
- Кроме этого, есть и холодильное оборудование в пунктах прививки.
Ляшко добавил, что Минздрав подал заявку в Европейский инвестиционный банк для обновления холодильного оборудования, которое размещено в кабинетах прививок, в том числе и для и для семейной профилактики.
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