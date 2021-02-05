Одна из вакцин против коронавируса, которая сейчас зарегистрирована в мире, должна храниться при температуре до -80°C. Ляшко заверил, что у Украины есть условия для ее хранения.

Источник: фейсбук Минздрава

Во время брифинга 5 февраля главный санврач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, какие мощности есть у Украины для хранения COVID-вакцин.

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Вакцина от Pfizer – это мРНК вакцина, которая на национальных складах должна храниться при температуре до -80°C. Другие вакцины, зарегистрированные сейчас в мире, нуждаются в температуре от +2 до + 8°C.

Ляшко заверил, что у Украины есть мощности для хранения как и первой, так и второй вакцины.

Какие у Украины есть мощности для хранения COVID-вакцин

Если говорить о вакцинах с температурой хранения +2 – +8°C, то у госпредприятия "Укрвакцина" Министерства здравоохранения есть мощности для хранения около 30 миллионов доз.

Еще на региональном уровне есть 25 составов, которые могут сохранять трехмесячную потребность для вакцинации.

Также есть 490 районных пунктов складирования.

Кроме этого, есть и холодильное оборудование в пунктах прививки.

Виктор Ляшко “Мы будем четко следить за тем, чтобы холодовая цепь во время проведения кампании иммунопрофилактики против COVID-19 была соблюдена".

Ляшко добавил, что Минздрав подал заявку в Европейский инвестиционный банк для обновления холодильного оборудования, которое размещено в кабинетах прививок, в том числе и для и для семейной профилактики.