Максим Степанов во время посещения Института педиатрии, акушерства и гинекологии сказал, что механизмы борьбы с индийским штаммом, как с любым другим штаммом коронавирусной болезни, все одинаковые.

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Да, меняется иногда клиническая картина, особенно при индийском штамме, там есть и поражения желудочно-кишечного тракта, почек, и интоксикация, но это то, что касается лечебного процесса. Главное, чтобы не было его очень сильного распространения,

– сказал глава Минздрава.

Он заявил, что единственным механизмом борьбы с распространением является именно соблюдение всех карантинных ограничений, пока не провакцинировано по меньшей мере 60-70% граждан. По словам Максима Степанова, Украина технически готова к увеличению количества проведения прививок за сутки.

"Но для того, что это происходило, мы должны иметь в достаточном количестве вакцину. Сейчас уже компании, которые нам задолжали дозы вакцин, с которыми у нас заключены контракты, оплачены средства, начали отгружать нам вакцины... Количество людей, которым мы можем делать прививки в месяц, это 5-6 миллионов, это в спокойном режиме. Главное, чтобы были вакцины и желающие", – подчеркнул глава Минздрава.

Степанов отметил, что уже с 17 мая ожидается поставка вацины Pfizer, как по инициативе COVAX, так и по контракту, который заключила Украина. Также ожидаются поставки вакцины компаний Sinovac, AstraZeneca.

Зафиксировали ли в Украине индийский штамм коронавируса

По состоянию на 12 мая в Украине официально не сообщили о случае заражения индийским штаммом коронавируса. Однако ранее Максим Степанов допустил, что в нашей стране все-таки могут зафиксировать опасный штамм.

3 мая индийский штамм коронавируса зафиксировали в соседней Польше. Инфицированного дипломата вместе с его семьей эвакуировали из Индии.

Об опасности нового штамма также предупреждал экс-директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита. По его словам, если в Украине вспышку штамма зафиксируют уже в июне 2021 года, то все лето государство будет страдать от заболеваемости, которой не было с начала пандемии.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала